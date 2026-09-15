* restaurarea clădirii care găzduiește Facultatea de Teologie ajunge la aproape 255 milioane de lei * Guvernul a reaprobat indicatorii investiției, iar pentru lucrările rămase sunt necesare încă 218,8 milioane de lei

Aproape 255 milioane de lei va costa consolidarea, restaurarea și refuncționalizarea fostului Palat Mihail Sturdza din Iași, clădire monument istoric în care funcționează Facultatea de Teologie Ortodoxă. Guvernul a reaprobat indicatorii tehnico-economici ai investiției, după ce lucrările executate au scos la iveală probleme care nu puteau fi evaluate integral înainte de deschiderea șantierului. Stadiul fizic este de aproximativ 40%, iar pentru finalizare sunt prevăzute încă 18 luni.

Cea mai mare parte a finanțării, 223,723 milioane de lei, este asigurată prin Compania Națională de Investiții, în timp ce contribuția beneficiarului, Arhiepiscopia Iașilor, ajunge la aproximativ 31,2 milioane de lei.

Proiectul avea o finanțare publică de circa 76 milioane de lei

Primele cifre aprobate pentru investiție erau mult mai mici. În 2020, componenta finanțată prin fonduri publice era estimată la aproximativ 76,1 milioane de lei, la care se adăuga contribuția beneficiarului. Ulterior, proiectul tehnic, condițiile găsite în teren și evoluția prețurilor din construcții au schimbat radical valoarea necesară pentru finalizarea clădirii. Contractul inițial de execuție a lucrărilor a fost încheiat la sfârșitul anului 2022 cu asocierea condusă de Iasicon și avea o valoare de aproximativ 44 milioane de lei fără TVA. De atunci însă, contractul și proiectul au trecut prin ajustări, iar intervențiile necesare s-au dovedit mai ample decât cele anticipate inițial.

După deschiderea șantierului au apărut noi probleme

O restaurare a unei clădiri istorice nu funcționează după regulile unei construcții noi. Abia după înlăturarea unor finisaje, desfacerea elementelor existente și accesul la structura imobilului au putut fi observate degradări care nu erau vizibile în etapa de proiectare. Aceste constatări au impus modificarea unor soluții tehnice și introducerea unor lucrări suplimentare.

Un capitol esențial este consolidarea seismică. Palatul trebuie să îndeplinească actualele cerințe de siguranță, ceea ce presupune intervenții complexe asupra fundațiilor, zidăriilor, planșeelor și altor elemente structurale.

La acestea se adaugă restaurarea elementelor arhitecturale, refacerea finisajelor, instalațiile și lucrările necesare pentru ca imobilul să poată fi folosit din nou pentru activitățile Facultății de Teologie.

Noii indicatori arată că valoarea corespunzătoare lucrărilor și cheltuielilor rămase de realizat este de aproximativ 218,838 milioane de lei. Din această sumă, circa 170 milioane de lei reprezintă construcții și montaj. Documentația aferentă proiectului indică un stadiu fizic al lucrărilor de aproximativ 40%, iar termenul estimat pentru ceea ce a mai rămas de executat este de 18 luni.

Monument istoric și sediu pentru Facultatea de Teologie

Palatul Mihail Sturdza se află pe strada Cloșca din Iași și este unul dintre imobilele istorice importante ale zonei centrale. Clădirea este utilizată de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, iar proiectul urmărește atât consolidarea și restaurarea monumentului, cât și readucerea lui la standardele necesare funcționării unei instituții universitare.

Dan DIMA