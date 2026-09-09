Alertă extremă în Nord-Estul României! Țintă aeriană detectată lângă Roman. Două F-18 au decolat. Aeroportul Iași, zboruri suspendate

Alertă de proporții în nord-estul României! Sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat marți, 8 septembrie, la ora 16.47, o țintă aeriană aflată la doar 18 kilometri nord de Roman. Cu câteva minute înainte, autoritățile declanșaseră măsurile de alertare a populației, iar telefoanele oamenilor au început să sune în mai multe județe.

Începând cu ora 16.30, sistemul RO-ALERT a transmis mesaje în Iași, Suceava, Neamț și Botoșani, precum și în nordul județului Vaslui. Mesajul este unul extrem de clar: „Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă”. Durata estimată a alertei este de 90 de minute.

În spatele avertizării s-a aflat o operațiune militară de monitorizare. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat la 16.39, cu misiunea de a monitoriza situația aeriană.

Și traficul aerian de la Iași a fost afectat. Aeroportul Iași a suspendat temporar toate zborurile, după mesajul RO-ALERT primit în jurul orei 16.37. Măsura a fost confirmată de directorul general al aeroportului, Romeo Vatră.

Între timp, canale ucrainene de monitorizare aeriană au vehiculat informația că obiectul ar putea fi o dronă echipată cu motor cu reacție și că aceasta ar fi schimbat direcția, făcând cale-întoarsă. Aceste informații nu sunt însă confirmate oficial de MApN.

Ministerul Apărării Naționale vorbește, deocamdată, despre o „țintă aeriană”, fără să precizeze tipul aparatului și fără să confirme o pătrundere în spațiul aerian românesc.

Potrivit ISU, alerta RO-ALERT a fost emisă de IGSU, în urma notificării Centrului Național Militar de Comandă. Pentru informațiile privind situația aeriană, MApN este instituția abilitată să ofere declarații oficiale.

Situația este în dinamică. MApN anunță că va reveni cu detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile.

Ce spun autoritățile din Republica Moldova

„Sistemele de supraveghere aeriană ale Armatei Naționale au detectat, astăzi, la ora 16:20, pătrunderea neautorizată în spațiul aerian al Republicii Moldova a unui aparat de zbor fără pilot, venit din direcția Ucrainei.

Potrivit datelor preliminare, aparatul de zbor, de tip Shahed, a pătruns în spațiul aerian național direcția localității Slavianorebca, Ucraina, deplasându-se spre Bender, prin sectorul transnistrean al Republicii Moldova.

Drona a fost monitorizată de sistemele de supraveghere aeriană ale Armatei Naționale pe teritoriul țării. La ora 16:32, aceasta se deplasa în direcția municipiului Chișinău, iar la ora 16:36 a fost localizată în zona localității Bălănești, continuându-și deplasarea spre Cetireni, raionul Ungheni.

La ora 16:37, drona a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova prin proximitatea localității Zagarancea, raionul Ungheni, continuându-și deplasarea în direcția Golăiești, județul Iași, România.

În contextul asigurării siguranței zborurilor, la ora 16:30, spațiul aerian din zona centrală a țării a fost restricționat temporar. Ulterior, după ce aparatul de zbor a părăsit teritoriul Republicii Moldova, spațiul aerian a fost redeschis. Autoritățile naționale, în comun cu partenerii, continuă monitorizarea spațiului aerian pentru siguranța populației”, au transmis autorităţile din Republica Moldova.

La ora 18:30, autoritățile române au fost informate că drona s-a prăbușit în zona localității Mihăileni Vechi, Republica Moldova, la aproximativ 25 km est de granița cu România, în dreptul județului Botoșani.