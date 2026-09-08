7,2 milioane de lei pentru copiii Iașului! Încă opt spații de joacă intră în modernizare

Iașul își schimbă, pas cu pas, spațiile de joacă dintre blocuri! Încă opt amplasamente au trecut de etapa de avizare, iar investițiile pot intra în perioada următoare în execuție. Nota de plată este una impresionantă: peste 7,24 milioane de lei fără TVA, adică aproape 8,76 milioane de lei cu TVA.

Comisia tehnico-economică a Municipiului Iași a avizat documentațiile pentru cele opt noi obiective, ceea ce deschide drumul către lucrările propriu-zise. Pe listă se află spații de joacă de pe Bd. T. Vladimirescu, strada Nicolina, strada Minervei, Șoseaua Moara de Foc, dar și amplasamente de la Grădinița PP24, Grădinița PN2, Creșa „Voiniceii” și Șoseaua Națională.

Cea mai mare investiție dintre cele opt este prevăzută pentru spațiul de joacă de pe Șoseaua Moara de Foc nr. 15, cu o suprafață de 905 metri pătrați și o valoare estimată de aproape 1,84 milioane de lei. Pentru amplasamentul de pe Bd. T. Vladimirescu 6A sunt prevăzuți peste 1,17 milioane de lei, în timp ce spațiul de pe strada Nicolina nr. 15 are o valoare estimată la aproape 970.000 de lei.

Banii nu merg însă doar în echipamente de joacă. Proiectele prevăd suprafețe protejate cu dale de cauciuc, căi de acces, împrejmuiri modernizate, mobilier urban, refacerea și îmbunătățirea spațiilor verzi, dar și plantări de arbori și arbuști.

O nouă etapă dintr-un program mult mai amplu

Primăria Iași are în plan modernizarea a 42 de spații de joacă, iar lucrările și proiectarea se întind pe mai multe zone ale orașului.

Unele amplasamente sunt deja gata. Spațiul de pe Bd. Alexandru cel Bun nr. 29 este finalizat, iar cel de pe Șoseaua Națională nr. 180 a fost modernizat încă din 2025.

În alte locații, muncitorii sunt deja în teren. Spațiile de pe strada Vitejilor nr. 21 și strada Roman Vodă nr. 5 se află în etapa de recepție, în timp ce lucrările continuă la amplasamentele de pe strada Egalității și la Grădinița PP18 din Aleea Decebal.

În paralel, alte 12 obiective se află în etapa de proiectare, iar 14 amplasamente sunt în procedura de achiziție a serviciilor de proiectare. Printre acestea se numără locații de pe Țuțora, Ciric, Tudor Neculai, Poitiers, Ciurchi, Canta, Păcurari și Moara de Foc.

Programul nu se oprește în 2026

Modernizările sunt programate să continue și în 2027, pe măsură ce proiectele avansează și sunt identificate fondurile necesare.

În total, Municipiul Iași administrează 214 spații de joacă pentru copii. Peste 170 dintre acestea au fost modernizate în ultimii zece ani.

Pentru un oraș în care spațiile dintre blocuri sunt adesea singurele locuri în care copiii se pot juca în apropierea casei, investiția nu înseamnă doar leagăne, tobogane și bănci noi. Înseamnă transformarea unor zone urbane degradate în spații mai sigure, mai atractive și mai prietenoase pentru familii.

Carmen DEACONU