* peste 100.000 de euro au fost investiți în ediția din 2026 a Formula Student România, competiție care a reunit 11 echipe și peste 240 de studenți * între 11 și 13 septembrie, TUIASI găzduiește la Iași primul forum european al oficialilor Formula Student

Industria auto și companiile de tehnologie finanțează tot mai mult competițiile în care studenții proiectează și construiesc monoposturi de la zero. La Formula Student România 2026, bugetul a depășit 100.000 de euro și a fost acoperit integral prin sponsorizări și contribuții din mediul privat. Dincolo de imagine și promovare, firmele ajung astfel direct la studenții care ar putea deveni următorii lor ingineri.

Iașul adună oficialii Formula Student din Europa

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași găzduiește, în perioada 11–13 septembrie 2026, primul forum european dedicat oficialilor implicați în organizarea competițiilor Formula Student. Întâlnirea vine după ediția românească din august, care a reunit 11 echipe universitare din nouă țări și peste 240 de studenți. Formula Student nu este doar o cursă între monoposturi construite în universități. Echipele trebuie să proiecteze mașina, să aleagă soluțiile tehnice, să calculeze costurile, să testeze componentele și să demonstreze că întregul proiect poate funcționa în condiții reale. În astfel de echipe lucrează împreună studenți din mecanică, automatică, electronică, inginerie electrică, IT, materiale și management.

Peste 100.000 de euro, integral din sponsorizări

Ediția Formula Student România 2026 a avut un buget de peste 100.000 de euro, bani proveniți integral din sponsorizări și contribuții ale companiilor din industrie. Suma nu reprezintă valoarea mașinilor construite de studenți, ci costul organizării competiției. Pentru firme, însă, investiția are o miză mai mare decât simpla apariție a siglei pe un monopost. Formula Student oferă companiilor acces direct la sute de studenți care pot fi urmăriți în timp ce lucrează la probleme reale: proiectare, simulare, producție, costuri, testare și rezolvarea defecțiunilor.

Companiile pot vedea astfel, înainte de recrutare, cine știe să lucreze în echipă, cine ia decizii sub presiune și cine poate transforma teoria din facultate într-un produs funcțional.

Un CV construit pe circuit

Într-un interviu de angajare, candidatul spune ce știe să facă. În Formula Student trebuie să demonstreze. Echipele sunt evaluate nu doar după viteza monopostului, ci și pentru design inginerec, costuri, fabricație, plan de afaceri, accelerație, manevrabilitate, anduranță și eficiență. Înainte de probele dinamice, mașinile trec prin verificări tehnice și de siguranță.

Pentru un student, participarea poate deveni astfel una dintre cele mai valoroase experiențe profesionale din timpul facultății. Pentru o companie, competiția poate funcționa ca o formă de recrutare făcută cu mult înainte ca absolventul să își trimită primul CV.

Industria caută ingineri înainte de absolvire

Legătura dintre Formula Student și piața muncii nu este întâmplătoare. Domeniile în care sunt construite monoposturile se suprapun cu sectoarele în care companiile caută specialiști: automotive, automatizări, software, electronică, sisteme electrice, materiale și producție.

De aceea, finanțarea unei asemenea competiții poate însemna simultan sponsorizare, employer branding și acces la viitori angajați.

Pentru firme, avantajul este că pot întâlni studenții înainte de absolvire și îi pot vedea lucrând în condiții apropiate de cele dintr-un proiect industrial.

Dan DIMA