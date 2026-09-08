* pelerinajele de 8 septembrie pun în mișcare o mică economie care se vede în transport, mâncare, cazare și obiecte religioase * un circuit organizat cu plecare din Iași costă 190 de lei de persoană, înainte de orice altă cheltuială

Nașterea Maicii Domnului, cunoscută drept Sfânta Maria Mică, este și zi de hram pentru numeroase biserici și mănăstiri din Moldova. Pentru un ieșean care pleacă într-un pelerinaj de o zi, factura poate porni de la 190 de lei și poate depăși 500 de lei dacă apar masa, cumpărăturile de la magazinele bisericești sau o noapte de cazare.

190 de lei pentru 265 de kilometri

Cel mai concret reper pentru 8 septembrie vine chiar de la Centrul Mitropolitan de Pelerinaj „Sfânta Parascheva” din Iași. Pentru sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului a fost programat un circuit de aproximativ 265 de kilometri, cu plecare din Iași și opriri la Sihăstria, Sihla, Secu, Mănăstirea Neamț și Schitul Vovidenia. Prețul este de 190 de lei de persoană și include transportul cu microbuz clasificat și însoțitorul de grup. Oferta are zero nopți de cazare și nu include masa, eventualele intrări sau cheltuielile personale. La Sihăstria, programul prevede participarea la hram. Așadar, cei 190 de lei reprezintă doar baza bugetului unei zile. Ca reper pentru mâncare, la Ramona Food din Târgu Neamț, meniul complet a fost afișat în primele zile din septembrie la 34 de lei. Un pelerin care plătește circuitul și cumpără o singură masă ajunge astfel la 224 de lei, înainte de lumânări, donații sau cumpărături.

De la o carte de 13 lei la icoane de sute de lei

O altă componentă, greu de surprins în statisticile clasice de turism, este comerțul cu obiecte religioase. Prețurile diferă mult de la un pangar la altul, însă oferta Librăriei Doxologia din Iași arată dimensiunea plajei de consum: un volum dedicat minunilor Maicii Domnului este listat la 13 lei, în timp ce icoanele Maicii Domnului pot costa câteva sute de lei, unele modele fiind afișate la 310, 390 sau 485 de lei. Există și produse de peste 1.000 de lei.

Astfel, un coș format din circuitul de 190 de lei, o masă de 34 de lei și o carte de 13 lei ajunge la 237 de lei. Dacă în locul cărții este cumpărată o icoană de 310 lei, aceeași zi ajunge la 534 de lei, fără a include donațiile și lumânările. Acestea din urmă nu pot fi tratate ca un tarif: donația este voluntară, iar valorile diferă de la un lăcaș la altul.

Cazarea schimbă și mai mult bugetul. Circuitul oficial de 8 septembrie nu presupune înnoptare, dar pentru cei care prelungesc pelerinajul, ofertele afișate în zona Târgu Neamț pornesc, în exemplele disponibile pentru această perioadă, de la aproximativ 198–265 de lei pentru o cameră, cu variante care trec de 400–500 de lei pe noapte.

Unde sunt hramuri de Sfânta Maria Mică în Iași

În județul Iași, unul dintre cele mai cunoscute hramuri ale zilei este cel al Mănăstirii Hadâmbu, unde biserica veche are hramul „Nașterea Maicii Domnului”. Așezământul se află în satul Hadâmbu, comuna Mogoșești.

Tot pe 8 septembrie își serbează hramul biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Tomești, aflată la aproximativ 10 kilometri de Iași, precum și parohii din Țipilești și Boureni. Baza de date a Arhiepiscopiei Iașilor mai indică același hram la lăcașuri din Grajduri, Miroslava, Lunca Cetățuii, Păun, Stavnic, Socola Mică, Runcu, Roșcani și alte localități din județ.

Dincolo de județ, una dintre cele mai importante slujbe ale zilei are loc la Mănăstirea Vorona, unde Mitropolitul Teofan este programat să oficieze Sfânta Liturghie cu prilejul hramului. Tot de Nașterea Maicii Domnului este hram și la Mănăstirea Sihăstria, destinația principală a circuitului organizat astăzi din Iași.

Teona SOARE