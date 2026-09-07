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Pagina principală Moldova Institutul Francez are director nou - Marion Ecalle

Institutul Francez are director nou - Marion Ecalle

Institutul Francez are director nou - Marion Ecalle

Cu un parcurs de peste douăzeci de ani în domeniile culturii, cooperării şi dezvoltării publicului, ea s-a alăturat reţelei culturale franceze din România, animată de dorinţa de a consolida legăturile dintre actorii din domeniul cultural, educaţional şi al societăţii civile din ambele ţări. Preţuieşte cultura atunci când aceasta este generoasă, accesibilă tuturor, inventivă şi creativă.

Marion Ecalle a deţinut funcţii de conducere în Franţa şi America Latină. A condus timp de cinci ani Teatro Sanchez Aguilar din Guayaquil, Ecuador, o instituţie culturală de prestigiu, cu o programare multidisciplinară şi iniţiative în domeniul educaţiei artistice şi al cooperării. Acolo, ea a coordonat dezvoltarea strategică a organizaţiei, a gestionat o echipă de cincizeci de angajaţi şi a contribuit la extinderea impactului acesteia în rândul unor diverse tipuri de public.

Ulterior, Marion Ecalle a ocupat funcţia de secretar general al Centre Choregraphique National (CNDC) din Angers. Mai recent, a condus agenţia Kiblos din Poitiers - oraşul său natal, care este şi înfrăţit cu Iaşul. În această calitate, a dezvoltat iniţiative axate pe formare, comunicare şi promovarea proiectelor artistice, coordonând totodată managementul strategic, financiar şi al resurselor umane ale companiei.

Deţinătoare a unei diplome de master în domeniul limbii franceze ca limbă străină şi al cooperării internaţionale, Marion Ecalle şi-a început cariera în predarea limbii franceze şi în cooperarea educaţională - în special în cadrul reţelei Alliance Francaise - înainte de a se dedica managementului instituţiilor culturale şi coordonării de proiecte, atât în Franţa, cât şi în străinătate. Laura RADU

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