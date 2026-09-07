Sună clopoțelul!  Mii de elevi își schimbă școala, temporar

* școlile, liceele, grădiniţele şi creşele din judeţul Iaşi îşi redeschid luni porţile pentru aproximativ 140.000 de elevi şi preşcolari * aproximativ 62.000 dintre copiii care revin de luni în bănci sunt înscrişi în unităţi de învăţământ din municipiul Iaşi * în patru şcoli din judeţ copiii vor fi însă nevoiţi să iasă din clădire pentru a ajunge la toaletă * în municipiul Iaşi, prima zi de şcoală va fi marcată prin două festivităţi de deschidere: una va avea loc la Liceul „Miron Costin„, iar cealaltă la Liceul „Garabet Ibrăileanu”

Clopoţelul sună luni pentru aproximativ 140.000 de elevi şi preşcolari din judeţul Iaşi, însă pentru copiii din patru şcoli începutul noului an şcolar vine cu o imagine care pare desprinsă din urmă cu un secol: toaleta este încă în curtea şcolii. În total, cinci grupuri sanitare din Andrieşeni, Popricani, Tansa şi Ţibana sunt în această situaţie, chiar dacă numărul lor a scăzut spectaculos faţă de 2019, când 53 de unităţi şcolare din judeţ aveau toaletele în exterior.

La Popricani, situaţia este în curs de rezolvare. La Şcoala Gimnazială Vânători există deja un grup sanitar modern în curtea şcolii, însă acesta trebuie conectat la clădire pentru ca elevii să nu mai fie nevoiţi să iasă afară.

În Andrieşeni sunt două astfel de situaţii, iar rezolvarea este blocată de un litigiu de proprietate. La Tansa şi Ţibana, problema ar fi cauzată de lipsa fondurilor.

22 de școli fără autorizație la incendiu!

În judeţul Iaşi funcţionează 182 de unităţi de învăţământ de stat cu personalitate juridică, care au în subordine 371 de structuri arondate. Dintre acestea, 80 sunt în mediul urban, iar 102 în mediul rural. Cele mai multe sunt şcoli gimnaziale - 108 -, urmate de 42 de licee.

La acestea se adaugă 59 de unităţi de învăţământ privat: 35 de grădiniţe, 13 şcoli primare şi gimnaziale, şapte licee, trei şcoli postliceale şi o creşă.

Din cele 182 de unităţi de învăţământ de stat cu personalitate juridică, 160 sunt autorizate sanitar. „În cazul unităţilor care nu au primit autorizaţia, cauzele sunt diverse, de la lipsa utilităţilor de bază până la lucrări de reabilitare sau extindere în desfăşurare, lipsa canalizării în unele localităţi, probleme privind apa potabilă, lipsa cabinetelor medicale ori existenţa grupurilor sanitare în exterior”, spune Sergiu Enea, inspector general adjunct la ISJ Iași.

La capitolul securitate la incendiu, 68 de unităţi au autorizaţie, 22 nu au primit autorizaţia, iar alte 93 nu fac obiectul autorizării.

Printre motivele invocate de ISJ privind faptul că autorizaţia PSI nu a fost acordată se numără clădirile aflate în reabilitare sau modernizare, lucrările finalizate cu recepţia în curs, lipsa planului de siguranţă, documentaţiile aflate în analiză şi cele respinse de ISU.

Peste 2.200 de copii își schimbă școala, temporar

Relocările reprezintă cea mai vizibilă problemă de la începutul acestui an școlar. În total, 2.279 de preșcolari și elevi vor face cursuri, pentru o perioadă, în alte clădiri sau în alte corpuri decât cele folosite în mod normal. Jumătate dintre cele 28 de cazuri presupun mutarea completă a activității, iar în celelalte 14 relocarea este doar parțială. Cei mai mulți copii afectați sunt în învățământul primar și gimnazial: 1.076. Lor li se adaugă 806 liceeni și aproximativ 397 de preșcolari.

Situațiile nu au toate aceeași cauză. Unele clădiri sunt în reabilitare, altele nu pot fi utilizate momentan, iar în câteva cazuri mutarea este legată de reorganizarea spațiilor sau de problemele imobilelor existente.

Cel mai mare grup mutat este cel de la Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu” din Podu Iloaiei. Aici, 581 de elevi vor merge la cursuri în fosta Casă de Copii din Budăi. Spațiul a fost adaptat pentru activitatea școlară, însă programul va fi organizat în două schimburi.

Inspectorul școlar general Rodica Leontieș a recunoscut că soluția nu este una comodă pentru elevi. „Va fi, într-adevăr, o perioadă mai delicată pentru ei, pentru că spațiul este mai mic”, a declarat aceasta.

Relocări de amploare sunt și la Școala Gimnazială Crucea, unde sunt afectați 321 de elevi, la Grădinița cu Program Prelungit nr. 3 din Pașcani – 185 de copii, la Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” din Răducăneni – 150 de elevi, precum și la Școala Gimnazială nr. 1 Todirești – 127.

În municipiul Iași, 50 de copii de la Grădinița cu Program Prelungit nr. 11 vor merge temporar în alt spațiu. Clădirea unității are probleme de risc seismic și este prevăzută pentru reconstrucție.

Nu toate lucrările începute în școlile din municipiu intră însă în noul an. Intervențiile de la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” și Liceul Teoretic „Miron Costin” au fost finalizate înainte de debutul cursurilor.

Situația este importantă mai ales în cazul celor trei unități, unde lucrările de consolidare, modernizare sau recompartimentare ridicaseră semne de întrebare în ultimele săptămâni de vacanță. Deschiderea oficială a anului școlar la nivelul județului este programată luni la „Miron Costin” și „Garabet Ibrăileanu”.

R evenirea elevilor în școli, tratată ca o prioritate

Primăria Municipiului Iași anunță că pregătirile pentru revenirea elevilor în școli au fost tratate ca o prioritate.

În zonele școlilor sunt pregătite măsuri privind semnalizarea rutieră, marcajele și trecerile de pietoni, în timp ce Poliția Locală își va intensifica patrularea în special la începutul și la finalul orelor.

Vor fi urmărite și zonele în care se desfășoară lucrări, astfel încât șantierele de pe arterele importante, inclusiv de pe bulevardul Carol I, să nu blocheze accesul către unitățile de învățământ. În anumite școli unde infrastructura permite, municipalitatea pregătește și soluții de tip drop-off, pentru ca părinții să își poată lăsa copiii fără să transforme zona într-un blocaj rutier.

În paralel, sunt verificate instalațiile de încălzire și răcire, utilitățile, spațiile verzi și căile de acces. Pentru elevii care folosesc transportul public sunt prevăzute și curse speciale, iar bazele de date privind abonamentele elevilor urmează să fie verificate. „Avem marele privilegiu de a trăi într-un oraș care şi-a făcut din învăţătură un blazon”, a transmis primarul Mihai Chirica, subliniind că investițiile în educație reprezintă o responsabilitate pentru municipalitate.

Autobuze și tramvaie pentru miile de elevi

De luni, 7 septembrie 2026, odată cu revenirea elevilor în bănci, CTP Iași reintroduce cursele speciale pentru elevi, într-un moment în care transportul public din oraș se află deja sub presiunea lucrărilor din zona Copou.

Lucrările de reabilitare a căii de rulare de pe tronsonul Fundație – Rond Triumf schimbă temporar modul în care circulă mijloacele de transport. Traseele de tramvai 3, 8 și 9, care asigură legături importante cu zona Copou, vor fi deservite pe perioada lucrărilor de autobuze.

Acestea vor circula din Târgu Cucu pe linia de tramvai, pentru a menține legătura cu zona Copou și pentru a reduce cât mai mult impactul șantierului asupra călătorilor.

Pentru elevii care au nevoie să ajungă în centrul orașului, CTP introduce însă și curse speciale cu tramvaie. Pe traseul 3 vor circula curse speciale pe relația Dancu – Piața Unirii – Gară, iar pe traseul 9, pe relația Spital Elytis – Piața Unirii – Gară.

Practic, elevii vor avea la dispoziție două variante, în funcție de destinație: autobuze pentru cei care trebuie să ajungă spre Copou și tramvaie speciale pentru cei care călătoresc către zona centrală și Gară.

Totodată, CTP Iași anunță că va monitoriza permanent circulația și fluxurile de călători pe durata lucrărilor din Copou. În funcție de situația din teren, traseele și măsurile de organizare a transportului vor putea fi ajustate.

Carmen DEACONU, Clara DIMA, Laura RADU