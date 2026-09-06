Deversare suspectă în apropierea Bahluiului

O posibilă problemă gravă de mediu a fost semnalată în apropierea Rondului ERA, în zona dintre râul Bahlui și calea ferată, aproape de pasarela către centrul comercial Moldova. Deputatul Silviu Gurlui a mers la fața locului, împreună cu Ciprian Zamfir, consilier județean, după ce situația a fost semnalată de Organizația Salvați Prutul Iași – OSP Iași.

În zonă a fost observată o deversare repetată de ape cu aspect și miros specific apelor uzate, provenită din zona unei ramificații a rețelei de canalizare. Potrivit constatărilor de la fața locului, evacuarea se produce la intervale foarte scurte, iar apa se răspândește pe teren și se scurge în direcția râului Bahlui.

Situația ridică semne serioase de întrebare, mai ales pentru că nu se cunoaște în acest moment compoziția apei evacuate și nici impactul pe care aceasta îl poate avea asupra solului și ecosistemului acvatic.

Se solicită intervenția urgentă a autorităților

Deputatul Silviu Gurlui solicită intervenția urgentă a Gărzii de Mediu, Agenției pentru Protecția Mediului și a tuturor instituțiilor responsabile de rețeaua de canalizare și protecția apelor. Sunt necesare identificarea sursei, prelevarea de probe și verificarea eventualei contaminări a solului și a apei din Bahlui.

Un element care amplifică îngrijorarea este faptul că, la doar câteva zeci de metri mai jos, oameni pescuiesc în Bahlui, fără să știe ce se întâmplă în amonte.

Deputatul anunță că va transmite sesizări și interpelări către instituțiile competente, solicitând răspunsuri clare privind sursa deversării, perioada în care aceasta s-ar fi produs, natura apei evacuate, amploarea eventualei poluări și măsurile care vor fi luate pentru remedierea situației.

Bahluiul nu poate deveni colector pentru ape uzate. Dacă suspiciunile se confirmă, deversarea trebuie oprită imediat, zona trebuie verificată și depoluată, iar cei responsabili trebuie identificați. Daniel BACIU