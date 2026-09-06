* trenul direct Iași–Brașov este tăiat la Bacău până pe 16 septembrie * în 2016, Iașul avea trei coridoare feroviare directe până la Timișoara; în 2026 au rămas două

Una dintre puținele legături feroviare directe ale Iașului cu centrul țării rămâne întreruptă pe cea mai mare parte a traseului. Trenurile IR 1541 și IR 1543 circulă numai între Iași și Bacău, iar relația Bacău–Brașov este anulată până pe 16 septembrie, din cauza lucrărilor la infrastructura feroviară dintre Tușnad Sat și Sânsimion.

Restricția este în vigoare din 26 mai. În condiții normale, relația Iași–Brașov are aproape 470 de kilometri, dar în această perioadă trenurile mai circulă doar pe segmentul Iași–Bacău. CFR Călători a programat anularea porțiunii Bacău–Brașov până pe 16 septembrie inclusiv.

Peste 300 de kilometri din traseu dispar temporar

Pentru călătorii din Iași, modificarea înseamnă pierderea trenului direct spre o serie de orașe importante de pe traseul spre Transilvania. Nu se mai poate ajunge cu IR 1541/1543, fără schimbare, la Onești, Comănești, Miercurea Ciuc, Băile Tușnad, Sfântu Gheorghe sau Brașov.

CFR Călători a prevăzut transport auto pe anumite segmente pentru alte trenuri afectate de aceleași lucrări. Pentru IR 1541 și IR 1543, anunțul companiei precizează însă doar că trenurile circulă între Bacău și Iași și sunt anulate între Brașov și Bacău.

Întreruperea scoate în evidență și o problemă mai veche: numărul redus de variante directe pe care le mai are Iașul spre centrul și vestul țării.

În 2016 existau trei trasee directe spre Timișoara

Documentele oficiale privind serviciul public feroviar din 2016 arată o rețea mai diversificată decât cea actuală. În oferta CFR Călători apăreau trei relații distincte Iași–Timișoara Nord.

Una dintre ele mergea pe traseul Iași–Ilia–Lugoj–Timișoara, a doua continua din zona Ilia spre Arad, iar a treia ajungea în vest prin Oradea și Arad. Pentru fiecare dintre aceste relații documentele consemnau câte două circulații pe zi în perioadele în care trenurile erau programate.

Ruta prin Oradea oferea Moldovei o legătură directă cu nord-vestul țării înainte de a ajunge la Timișoara. Această variantă nu mai există astăzi ca tren direct Iași–Timișoara.

Tot în contractul de servicii publice din 2016 apare și relația Iași–Brașov, cu două trenuri zilnice și o distanță de 469,4 kilometri.

Din trei coridoare spre Banat au rămas două

În actualul mers al trenurilor, Iașul mai are două variante directe spre Timișoara.

IR 1833 pleacă din Iași și traversează Suceava, Vatra Dornei, Dej, Cluj-Napoca, Teiuș, Alba Iulia, Deva și Ilia, apoi continuă prin Făget, Lugoj și Buziaș spre Timișoara. În sens invers circulă IR 1831.

A doua variantă este IRN 1763. Până la Ilia traseul este în mare parte comun, după care trenul continuă prin Săvârșin, Radna și Arad spre Timișoara. Perechea din sens invers este IRN 1765.

Față de 2016, a dispărut astfel unul dintre cele trei coridoare directe Iași–Timișoara: cel prin Oradea. Au rămas ruta prin Lugoj și cea prin Arad.

În cazul Brașovului, oferta este mult mai fragilă. Iașul are în mod normal o singură pereche directă, IR 1541/1543. Cum aceasta este tăiată la Bacău până pe 16 septembrie, Gara Iași nu mai are în aceste zile un tren direct până la Brașov. Dan DIMA