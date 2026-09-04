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Pagina principală Moldova Spectacole, expoziții și concerte la Iași, în primul weekend al toamnei

Spectacole, expoziții și concerte la Iași, în primul weekend al toamnei

Spectacole, expoziții și concerte la Iași, în primul weekend al toamnei

Programul cultural al începutului de septembrie este plin: premiere de teatru, concerte ale Filarmonicii, spectacole ale Operei și numeroase expoziții în muzeele și galeriile orașului.

Ateneul Național Iași

• 4 septembrie, ora 19:00 – Premiera „Napoleon era fată”, regia Toma Hogea, Sala Unirii

• 5 septembrie, ora 11:00 – „După faptă și răsplată”, teatru pentru copii, Sala „Radu Beligan”

• 6 septembrie, ora 11:00 – „Povestea prințesei Thea”, teatru de magie, Sala „Radu Beligan”

• 6 septembrie, ora 19:00 – „Napoleon era fată”, Sala Unirii

• 9 septembrie, ora 19:00 – „Bungalow 21”, regia Răzvan Oprea, cu Maia Morgenstern și Gavril Pătru, Sala Unirii

• 12 septembrie, ora 12:00 – „Pinocchio”, teatru pentru copii, Sala Unirii

• 13 septembrie, ora 12:00 – „Povestea celor trei purceluși… altfel”, Sala Unirii

Complexul Muzeal Național „Moldova”

• 4–27 septembrie – „Pietà pentru secolul XXI”, Anca Boeriu, Muzeul de Artă

• 3–30 septembrie – Klimt la Palat, premieră artistică în Moldova

• 5 august – 6 septembrie – expoziția foto „Ce n-a fost în Anul Nou care n-a fost”, Holul Muzeului Științei și Tehnicii

• 31 iulie – 13 septembrie – Incursiune în arta chineză, Muzeul de Istorie a Moldovei

Casa de Cultură „Mihai Ursachi”

• 1–9 septembrie – „Van Gogh, prin ochii noștri”, expoziție de pictură

Muzeul Municipal „Regina Maria”

• Expoziția permanentă

• „Expresia sinelui” – pictură, Eva Radu

Palatul Braunstein

Parter:

• „Make Art Great Again” – pictură, Florin Morun

Etajul 2:

• „Școala românească din Moldova”

• „Natură, Cultură și Viață” – fotografie România–Grecia

Cupolă:

• „Fascinanta stampă japoneză” – expoziție permanentă

• „Dincolo de lumină” – pictură, Modesta Lupașcu & Modest Bursucianu

• „Gânduri din tranșee” – expoziție de cărți poștale

Galeriile „Dumitru I. Grumăzescu”

• „Rădăcini în lumină” – pictură, Viorel Vasiliu

Galeriile „Dan Hatmanu”

• „Dialoguri cromatice. Omagiu Ioan Bălău” – pictură, Elena Chirica & Iulia Albu

Muzeul Național al Literaturii Române Iași

• 1–27 septembrie – „Rănile nu redevin niciodată piele normală”, Galeria M

• 25 iulie – 10 septembrie – „Mihai Codreanu – 150”, Muzeul „Mihai Codreanu”

• 21 martie – 11 septembrie – „Privirea și cuvântul”, Muzeul „Vasile Pogor”

Opera Națională Română Iași

• 5 & 6 septembrie, ora 18:30 – „Il Trovatore”, dirijor David Crescenzi

• 8 septembrie, ora 18:30 – „Les pêcheurs de perles”, Bizet

• 11 & 12 septembrie, ora 18:30 – „Romeo și Julieta”, Prokofiev, dirijor Cristian Spătaru

Filarmonica Moldova

• 4 septembrie, ora 19:00 – Concert coral „De la Rio la New York”, Amfiteatrul Palas

Teatrul „Luceafărul”

• 6 septembrie, ora 17:30 – „Punguța cu doi bani”, sala mică

Uniunea Artiștilor Plastici – Filiala Iași

• 5–9 septembrie – expoziția de grup „(a)”, Galeria „Octav Băncilă”

• 1–10 septembrie – „Memorii suprapuse”, Baia Turcească – Sala I

• 1–10 septembrie – „Natură și poezie”, Galeria „Theodor Pallady”

• 1–10 septembrie – „Ritmuri vegetale / acromatice”, Baia Turcească – Sala II

• 30 august – 10 septembrie – „Cool Factor”, Galeria „Studio 7/9”

 

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