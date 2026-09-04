Spectacole, expoziții și concerte la Iași, în primul weekend al toamnei
Programul cultural al începutului de septembrie este plin: premiere de teatru, concerte ale Filarmonicii, spectacole ale Operei și numeroase expoziții în muzeele și galeriile orașului.
Ateneul Național Iași
• 4 septembrie, ora 19:00 – Premiera „Napoleon era fată”, regia Toma Hogea, Sala Unirii
• 5 septembrie, ora 11:00 – „După faptă și răsplată”, teatru pentru copii, Sala „Radu Beligan”
• 6 septembrie, ora 11:00 – „Povestea prințesei Thea”, teatru de magie, Sala „Radu Beligan”
• 6 septembrie, ora 19:00 – „Napoleon era fată”, Sala Unirii
• 9 septembrie, ora 19:00 – „Bungalow 21”, regia Răzvan Oprea, cu Maia Morgenstern și Gavril Pătru, Sala Unirii
• 12 septembrie, ora 12:00 – „Pinocchio”, teatru pentru copii, Sala Unirii
• 13 septembrie, ora 12:00 – „Povestea celor trei purceluși… altfel”, Sala Unirii
Complexul Muzeal Național „Moldova”
• 4–27 septembrie – „Pietà pentru secolul XXI”, Anca Boeriu, Muzeul de Artă
• 3–30 septembrie – Klimt la Palat, premieră artistică în Moldova
• 5 august – 6 septembrie – expoziția foto „Ce n-a fost în Anul Nou care n-a fost”, Holul Muzeului Științei și Tehnicii
• 31 iulie – 13 septembrie – Incursiune în arta chineză, Muzeul de Istorie a Moldovei
Casa de Cultură „Mihai Ursachi”
• 1–9 septembrie – „Van Gogh, prin ochii noștri”, expoziție de pictură
Muzeul Municipal „Regina Maria”
• Expoziția permanentă
• „Expresia sinelui” – pictură, Eva Radu
Palatul Braunstein
Parter:
• „Make Art Great Again” – pictură, Florin Morun
Etajul 2:
• „Școala românească din Moldova”
• „Natură, Cultură și Viață” – fotografie România–Grecia
Cupolă:
• „Fascinanta stampă japoneză” – expoziție permanentă
• „Dincolo de lumină” – pictură, Modesta Lupașcu & Modest Bursucianu
• „Gânduri din tranșee” – expoziție de cărți poștale
Galeriile „Dumitru I. Grumăzescu”
• „Rădăcini în lumină” – pictură, Viorel Vasiliu
Galeriile „Dan Hatmanu”
• „Dialoguri cromatice. Omagiu Ioan Bălău” – pictură, Elena Chirica & Iulia Albu
Muzeul Național al Literaturii Române Iași
• 1–27 septembrie – „Rănile nu redevin niciodată piele normală”, Galeria M
• 25 iulie – 10 septembrie – „Mihai Codreanu – 150”, Muzeul „Mihai Codreanu”
• 21 martie – 11 septembrie – „Privirea și cuvântul”, Muzeul „Vasile Pogor”
Opera Națională Română Iași
• 5 & 6 septembrie, ora 18:30 – „Il Trovatore”, dirijor David Crescenzi
• 8 septembrie, ora 18:30 – „Les pêcheurs de perles”, Bizet
• 11 & 12 septembrie, ora 18:30 – „Romeo și Julieta”, Prokofiev, dirijor Cristian Spătaru
Filarmonica Moldova
• 4 septembrie, ora 19:00 – Concert coral „De la Rio la New York”, Amfiteatrul Palas
Teatrul „Luceafărul”
• 6 septembrie, ora 17:30 – „Punguța cu doi bani”, sala mică
Uniunea Artiștilor Plastici – Filiala Iași
• 5–9 septembrie – expoziția de grup „(a)”, Galeria „Octav Băncilă”
• 1–10 septembrie – „Memorii suprapuse”, Baia Turcească – Sala I
• 1–10 septembrie – „Natură și poezie”, Galeria „Theodor Pallady”
• 1–10 septembrie – „Ritmuri vegetale / acromatice”, Baia Turcească – Sala II
• 30 august – 10 septembrie – „Cool Factor”, Galeria „Studio 7/9”