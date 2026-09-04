* aproape 60 de copii de la Școala Erbiceni au primit ghiozdane complet echipate pentru începutul cursurilor * întâlnirea s-a încheiat cu dulciuri, pepene și un concurs în care premiul a fost cel mai mare zâmbet *

Cu numai câteva zile înainte de primul clopoțel, aproape 60 de copii de la Școala Erbiceni au primit joi, 3 septembrie, ghiozdane noi și toate rechizitele necesare pentru noul an școlar. Acțiunea a avut însă și o parte mai puțin obișnuită: copiii au lăsat pentru câteva minute caietele și creioanele deoparte și au intrat într-un concurs pentru „cel mai mare zâmbet” obținut cu ajutorul unei felii de pepene.

Ghiozdane pregătite pentru prima zi de școală

Fiecare dintre cei aproape 60 de copii, coordonați de învășătoarele Andreea Dascălu și Dana Nicorici, directorul adjunct al școlii, a plecat acasă cu un ghiozdan complet echipat. Rechizitele, împărțite de voluntarii Alexandra și Maria Olaru, dar și de Petronela Ciopeică, au fost pregătite cu ajutorul donatorilor și al Asociației Edulink pentru apropierea noului an școlar, astfel încât elevii să aibă cele necesare încă din prima zi de cursuri.

Pentru familiile cu venituri reduse, cumpărăturile de început de septembrie reprezintă o cheltuială importantă. Lista nu se oprește la ghiozdan: caiete, instrumente de scris și celelalte materiale cerute la clasă se adună într-un buget greu de acoperit pentru o familie cu mai mulți copii.

Acțiunea de la Erbiceni a mutat însă accentul de la valoarea pachetelor la copii. După împărțirea ghiozdanelor au venit dulciurile și pepenele, iar o felie de harbuz a devenit recuzită pentru un concurs improvizat.

Cine are cel mai mare zâmbet?

Regula a fost simplă: cine reușește cel mai mare zâmbet cu felia de pepene? Copiii au intrat imediat în joc. La final nu s-au făcut clasamente și nu a existat un singur câștigător. Au câștigat toți cei aproape 60 de participanți.

Concursul i-a prins însă și pe adulții prezenți la școală, pentru care pepenele mâncat împreună cu copiii a readus pentru câteva minute una dintre imaginile simple ale vacanțelor de altădată.

Pentru elevii din Erbiceni, vacanța se termină cu ghiozdanele pregătite. De luni începe din nou școala. Maura ANGHEL