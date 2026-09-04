Razie de proporții pe șoselele din Iași! 189 de amenzi în câteva ore

Ziua de 3 septembrie a adus o adevărată avalanșă de sancțiuni pe drumurile din Iași! Polițiștii au ieșit masiv în trafic, au tras pe dreapta șoferi, bicicliști, trotinetiști, taximetriști și conducători auto din transportul alternativ, iar rezultatul controalelor arată cât de multe probleme continuă să existe în traficul ieșean.

Unul dintre cele mai grave cazuri a fost descoperit pe DN 28, în Valea Lupului. Polițiștii Serviciului Rutier au oprit un autoturism condus de un bărbat de 31 de ani. Pentru că mirosea puternic a alcool, oamenii legii l-au testat. Rezultatul a fost de 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost dus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Ancheta continuă.

Un alt caz a ieșit la iveală în Pașcani. Polițiștii Biroului Rutier au oprit un ATV care circula pe străzile municipiului, însă verificările au scos la iveală o combinație extrem de gravă: vehiculul nu era înregistrat sau înmatriculat, iar bărbatul de 41 de ani aflat la ghidon nu avea permis de conducere pentru nicio categorie!

Polițiștii au deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Iașul, luat la puricat: peste 100 de amenzi într-o singură acțiune!

Nici bicicliștii și trotinetiștii nu au scăpat de controale. În municipiul Iași, Lunca Cetățuii și Ciurea, polițiștii Biroului Rutier au verificat respectarea regulilor de circulație și au urmărit în special prevenirea accidentelor.

Cifrele sunt spectaculoase: 56 de testări alcoolscopice și 112 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 31.788 de lei.

Dintre acestea, 35 de amenzi au fost aplicate bicicliștilor, iar 30 conducătorilor de trotinete. În cadrul aceleiași acțiuni au fost reținute trei permise de conducere și retrase patru certificate de înmatriculare.

Poliția reamintește că bicicletele și trotinetele electrice trebuie conduse pe pistele pentru biciclete atunci când acestea există și sunt corespunzător amenajate. Trotinetele electrice pot circula, în lipsa unei asemenea piste, doar pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă este de 50 km/h.

Taximetrele și mașinile de transport alternativ, sub lupă

O altă acțiune a Biroului Rutier Iași a vizat taxiurile, transportul în regim de închiriere și transportul alternativ.

Polițiștii au verificat 97 de autovehicule, au efectuat 68 de testări alcoolscopice și au aplicat 72 de sancțiuni, în valoare de 21.327 de lei.

Un șofer de 40 de ani a fost prins după ce nu a acordat prioritate unui pieton care traversa regulamentar pe trecere. Pentru abaterea comisă, bărbatul a fost sancționat, iar permisul i-a fost reținut pentru suspendarea dreptului de a conduce timp de 60 de zile.

Alcool la volan, lipsa permisului, vehicule neînmatriculate, nereguli la biciclete și trotinete, probleme în transportul public și neacordarea priorității pietonilor. Este tabloul unei zile în care polițiștii rutieri au intensificat controalele pe șoselele Iașului.

Andrei TURCU