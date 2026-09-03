Autolaboratorul de mediu, mutat în Nicolina. Ce poluanți va căuta

Aerul respirat de ieșeni intră din nou în vizorul autorităților! Începând de astăzi, 3 septembrie 2026, Direcția Județeană de Mediu Iași demarează o amplă campanie de monitorizare a calității aerului în municipiu. Timp de 30 de zile, autolaboratorul DJM va efectua măsurători în cartierul Nicolina, în zona Spitalului de Recuperare Iași, într-o arie de fond urban care nu este acoperită de stațiile fixe de monitorizare.

Este o nouă radiografie a aerului din Iași, într-o zonă în care autoritățile vor să afle cu exactitate ce concentrații de poluanți se regăsesc în aerul înconjurător. Zona a fost propusă de Primăria Municipiului Iași și este inclusă în programul anual pentru utilizarea laboratoarelor mobile de monitorizare a calității aerului, aprobat de Agenția Națională de Mediu și Arii Protejate.

Practic, timp de o lună, aparatura specializată va urmări o listă importantă de poluanți. Vor fi măsurate concentrațiile de dioxid de sulf, oxizi de azot, monoxid de carbon, particule în suspensie PM10 și PM2,5, dar și hidrogen sulfurat și amoniac. Primele categorii sunt raportate la limitele prevăzute de legislația privind calitatea aerului înconjurător, în timp ce pentru hidrogenul sulfurat și amoniac sunt avute în vedere concentrațiile maxim admise prevăzute de standardele pentru aerul din zonele protejate.

Nu doar poluarea va fi pusă sub microscop

Autolaboratorul va înregistra și condițiile meteorologice care pot influența concentrațiile poluanților: direcția și viteza vântului, temperatura, umiditatea relativă, presiunea atmosferică, radiația solară și precipitațiile.

Campania din Nicolina vine după o vară în care monitorizarea aerului a fost intensificată în mai multe zone ale județului Iași. În luna august, DJM Iași a efectuat o campanie de 20 de zile în Miroslava, între 3 și 24 august. A urmat monitorizarea din zona Stadionului Comunal Țuțora, desfășurată între 24 august și 2 septembrie, inclusiv pe perioada incendiului de la depozitul de deșeuri municipale și în etapa de după stingerea acestuia.

Rapoartele pentru cele două campanii sunt în curs de elaborare, iar rezultatele vor putea oferi o imagine mai clară asupra nivelului poluanților măsurați în zonele respective.

Monitorizarea din Nicolina este, de altfel, cea de-a VIII-a campanie desfășurată de DJM Iași în 2026 în zone care nu sunt acoperite de stațiile fixe. În acest an au fost vizate, printre altele, Calea Chișinăului – sediul DJM Iași, cartierul Mircea cel Bătrân, zona Pod Cerna, Primăria și stadionul din Țuțora, Valea Adâncă, Miroslava și orașul Târgu Frumos.

Datele obținute în cadrul acestor campanii au caracter informativ

Scopul acestor măsurători este importantă pentru Iași: identificarea nivelului real al poluanților în zone care nu beneficiază de monitorizare permanentă prin stațiile fixe. Valorile obținute vor putea fi comparate cu cele înregistrate de stațiile automate din municipiu și din județ, pentru a vedea dacă apar diferențe semnificative între zone.

Autoritățile subliniază însă că datele obținute în cadrul acestor campanii au caracter informativ. Ele sunt folosite pentru informarea populației și a instituțiilor responsabile și pot contribui, atunci când situația o impune, la evaluarea și adoptarea unor măsuri pentru îmbunătățirea calității aerului.

Pentru locuitorii din Nicolina, următoarele 30 de zile vor însemna însă un adevărat „test de laborator” al aerului. Autolaboratorul va transforma zona Spitalului de Recuperare într-un punct de observație în care fiecare concentrație de poluant va fi măsurată și analizată.

Iar după incendiul de la Țuțora și după monitorizările din Miroslava, atenția se mută acum chiar în municipiul Iași. Aerul din Nicolina este pus sub lupă. Daniel BACIU