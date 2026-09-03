Nota 10 vine cu bani de la Guvern!

* absolvenții de 10 la Bac primesc 5.000 de lei, iar cei de 10 la Evaluarea Națională, câte 2.000 de lei * Guvernul a aprobat stimulentele pentru elevii de elită * între cei care vor încasa bani de la Guvern se află și patru fete din Iași

Absolvenții care au reușit performanța de a obține media perfectă la examenele naționale din 2026 vor fi recompensați financiar pentru rezultatele lor. Executivul a aprobat acordarea unor stimulente pentru elevii care au încheiat Evaluarea Națională sau examenul de Bacalaureat cu media 10.

Cea mai mare recompensă este destinată absolvenților de liceu. Fiecare absolvent care a obținut media 10 la Bacalaureat va primi 5.000 de lei. Pentru absolvenții clasei a VIII-a care au încheiat Evaluarea Națională cu media 10, stimulentul este de 2.000 de lei.

În total, în 2026, doar 99 de absolvenți au atins performanța maximă la cele două examene: 7 elevi de clasa a VIII-a și 92 de absolvenți de liceu. Pentru aceștia, Guvernul a alocat în total 474.000 de lei.

Dintre aceștia, patru sunt din Iași. La Evaluarea Națională, singura medie de 10 din județ a fost obținută de Cezara Ștefăniu, elevă a Colegiului Național „Costache Negruzzi”, iar la Bacalaureat, au obținut media maximă Daria-Maria Șfecliș, de la Colegiul Național din Iași, Bianca-Andreea Bălan, de la Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” din Pașcani, Naomi Pascal, de la Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu” din Podu Iloaiei.

Cea mai mare parte a banilor, 460.000 de lei, merge către absolvenții de liceu care au obținut media 10 la Bacalaureat. Alți 14.000 de lei sunt destinați celor șapte absolvenți de gimnaziu care au reușit aceeași performanță la Evaluarea Națională.

Banii provin din bugetul Ministerului Educației și Cercetării pentru anul 2026, iar Executivul precizează că măsura nu generează un impact financiar suplimentar asupra bugetului general consolidat.

Lista finală a beneficiarilor și modul concret în care vor fi acordate stimulentele urmează să fie stabilite prin ordin al ministrului Educației și Cercetării. Carmen DEACONU