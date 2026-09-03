Unul din cinci pachete de țigări vândute în zona Moldovei provine din contrabandă!

* 18,8% din piața țigaretelor din Nord-Est este reprezentată de comerțul ilegal * chiar dacă ponderea produselor provenite din Republica Moldova este în scădere, piața ilegală din zona Iașului și a județelor Moldovei rămâne la un nivel extrem de ridicat * la nivel național, fenomenul a crescut într-un ritm nemaivăzut în ultimii zece ani

Lovitură uriașă pentru piața legală și pentru bugetul statului! Piața neagră a țigaretelor a explodat în România în luna iulie, atingând aproape 14% din totalul consumului, după ce în mai se situa la doar 10,5%. Creșterea de 3,4 puncte procentuale este considerată cea mai mare din ultimul deceniu, iar regiunea Nord-Est, cu Iașul în prim-plan, se află printre zonele puternic afectate de fenomen.

Datele oficiale arată că 18,8% din piața țigaretelor din Nord-Est este reprezentată de comerțul ilegal. Practic, aproape una din cinci țigarete consumate în această parte a țării provine din zona nefiscalizată. Pentru un județ precum Iași, aflat într-o regiune cu graniță externă și cu legături comerciale și de transport intense către Republica Moldova, cifrele readuc în atenție dimensiunea fenomenului contrabandei cu produse accizabile.

Nord-Estul nu este însă regiunea cu cea mai mare pondere a pieței negre. Recordul regional este raportat în Sud, unde comerțul ilegal ajunge la 19,5%, în timp ce Bucureștiul se situează la 17,5%. Totuși, nivelul de 18,8% înregistrat în Nord-Est este unul extrem de ridicat și plasează zona Iașului în epicentrul unei probleme care produce pierderi importante economiei legale.

Șocul este cu atât mai puternic cu cât, la nivel național, fenomenul a crescut într-un ritm nemaivăzut în ultimii zece ani. Potrivit Novel Research, produsele provenite din Bulgaria reprezintă 26,9% din piața neagră, după cele provenite din Duty Free, cu 29,7%. În același timp, produsele cu origine necunoscută au depășit 20%, în creștere cu 16,4 puncte procentuale. Țigaretele provenite din Republica Moldova au scăzut însă cu 4,9 puncte procentuale, până la 10,2%.

Industria tutunului avertizează că situația din Nord-Est, București și Sud confirmă amploarea comerțului ilicit. La un nivel anualizat al contrabandei de 13,9%, pierderile bugetare sunt estimate la aproximativ 700 de milioane de euro.

Cifrele autorităților arată că fenomenul este departe de a fi unul marginal. În primele șapte luni ale anului 2026, Poliția de Frontieră a confiscat aproximativ 900.000 de pachete de țigări, cu o valoare estimată la peste 20 de milioane de lei. În aceeași perioadă au fost ridicate peste 1,1 tone de tutun vrac și 152 de kilograme de tutun pentru narghilea. Andrei TURCU