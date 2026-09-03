Proiect de educaţie parentală pentru creşele ieşene

Un proiect de educaţie parentală destinat educatorilor şi părinţilor copiilor din creşele municipiului Iaşi va fi derulat începând cu acest an şcolar, în parteneriat cu Asociaţia Holtis, a anunţat viceprimarul Roxana Necula.

Iniţiatorii susţin că programul urmăreşte să consolideze colaborarea dintre educatori şi familii şi să ofere părinţilor instrumente utile pentru gestionarea situaţiilor cu care se confruntă în procesul de creştere şi educare a copiilor. „Programul va fi implementat după un model de învăţare în cascadă. În prima etapă, educatorii din cadrul creşelor vor participa la sesiuni de formare în domeniul educaţiei parentale. Ulterior, aceştia vor deveni facilitatori şi vor organiza, la rândul lor, cursuri pentru părinţii copiilor înscrişi în creşele din municipiu. Obiectivul nostru este să oferim educatorilor resurse valoroase, iar părinţilor, un spaţiu de suport şi ghidaj în provocările meseriei de părinte”, a transmis viceprimarul Roxana Necula.

Potrivit acesteia, proiectul a fost iniţiat pentru Direcţia Creşe din municipiul Iaşi şi este realizat cu sprijinul şi expertiza Asociaţiei Holtis. Laura RADU