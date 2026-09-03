Peste 2.000 de elemente de muniție neexplodată, descoperite în județ

Războiul s-a terminat de zeci de ani, dar urmele sale continuă să iasă la iveală în județul Iași. Peste 2.000 de elemente de muniție rămase neexplodate au fost descoperite și ridicate de pirotehniști, iar fiecare intervenție ascunde același pericol: obiectele ruginite și aparent inofensive pot fi încă mortale.

Numai pe 2 septembrie 2026, echipa pirotehnică a Detașamentului 2 de Pompieri Iași a fost chemată în două localități pentru a curăța terenul de vestigiile explozive ale conflictelor armate. La Scânteia, specialiștii au găsit un proiectil exploziv de calibrul 105 mm, intervenția vizând o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. În Epureni, comuna Movileni, situația a fost și mai spectaculoasă: au fost descoperite o bombă de aruncător de 120 mm și una de 82 mm, iar pirotehniștii au asanat aproximativ 300 de metri pătrați.

Muniția a fost ridicată și transportată în condiții de siguranță, urmând să fie distrusă controlat de specialiști.

Iar cele două intervenții sunt doar o picătură într-un bilanț care arată cât de departe este județul Iași de a scăpa de acest pericol. Până la 3 septembrie, pirotehniștii au executat 146 de misiuni, dintre care 138 de asanare și alte 8 pentru distrugerea muniției.

În urma acestor intervenții au fost identificate și ridicate nu mai puțin de 2.017 elemente de muniție. Printre acestea se numără 384 de proiectile, 38 de grenade, 23 de mine și 336 de bombe, dar și 1.189 de elemente de muniție de infanterie, cinci lovituri de aruncător de grenade și alte 42 de elemente.

Suprafața verificată și asanată a trecut de 25.000 de metri pătrați.

Pericolul nu este unul de domeniul trecutului

Muniția poate fi descoperită oricând în timpul lucrărilor agricole, al săpăturilor, construcțiilor sau amenajărilor de teren. Iar faptul că un proiectil este ruginit, vechi sau deteriorat la exterior nu înseamnă că este și inofensiv.

Dimpotrivă, lovirea, mișcarea, tăierea, demontarea sau încercarea de a scoate muniția din pământ pot declanșa o explozie.

ISU Iași transmite un avertisment categoric: nu atingeți, nu mutați și nu încercați să demontați obiectele suspecte! Dacă este descoperită o bombă, grenadă, mină, proiectil sau orice alt obiect care ar putea fi muniție neexplodată, lucrările trebuie oprite imediat, oamenii trebuie îndepărtați din zonă, iar situația trebuie anunțată la 112.

Nici focul, nici fierul vechi și nici curiozitatea nu sunt soluții. Muniția descoperită trebuie lăsată exact în locul în care a fost găsită, până la sosirea echipelor specializate.

La mai bine de opt decenii de la marile conflicte care au traversat această parte a țării, pământul Iașului continuă să scoată la suprafață bombe, proiectile și grenade. Andrei TURCU