* producători și comercianți din zona alimentară își vor deschide standurile pe esplanada orașului * manifestările continuă și în weekendul 11–13 septembrie, când este programat Târgul Meșterilor Populari

Târgu Frumos deschide vineri, 4 septembrie, un festival de trei zile în care mâncarea și vânzarea directă vor ocupa o parte importantă din esplanada orașului. Pentru comercianții invitați, weekendul înseamnă trei zile consecutive de vânzări, într-un singur punct, cu acces gratuit pentru public.

Ofertă din zona gastronomică este foarte bogată. Caru cu Mici vine cu mici și preparate la grătar, Gogoșerim cu gogoși și produse de patiserie, Bunătăți de Cozonac cu produse dulci, iar Bartha cu kürtőskalács. Pe lista anunțată se mai află Făbricuța din Tomești și Ferma Alex. Organizatorii au anunțat și mâncare caldă pregătită pe loc, alături de băuturi răcoritoare. Prezența comercianților din mai multe segmente alimentare transformă festivalul și într-o piață temporară pentru produsele pregătite în zonă. Produsele de panificație și patiserie, preparatele din carne, dulciurile și lactatele vor putea fi cumpărate direct de la standuri, pe toată durata evenimentului.

Două dintre numele anunțate au legătură directă cu producția alimentară din județul Iași. Făbricuța din Tomești este un producător din zona Iașului, iar Ferma Alex din Țibănești participă constant la târgurile producătorilor locali cu brânzeturi și alte produse lactate. Pentru astfel de afaceri, participarea la evenimente locale înseamnă acces direct la cumpărători, fără intermedierea magazinelor sau a marilor rețele comerciale.

Festivalul aduce astfel în același spațiu comercianți de mâncare pregătită pe loc și producători care vin cu marfă realizată în propriile unități. Cele trei zile oferă posibilitatea unor vânzări concentrate într-un interval scurt, în condițiile în care standurile sunt amplasate într-o zonă centrală a orașului.

5.000 de lei din bugetul local

Evenimentul din acest weekend face parte din programul mai amplu „Toamnă în orașul Târgu Frumos”, care se va derula în perioada 4–13 septembrie. Primăria a alocat 5.000 de lei din bugetul local pentru organizarea manifestărilor.

Programul nu se încheie însă după primele trei zile. Activitățile vor continua și în weekendul următor, când componenta gastronomică și de divertisment lasă locul unui eveniment dedicat meșteșugurilor tradiționale.

Între 11 și 13 septembrie este programată ediția a XIII-a a Târgului Meșterilor Populari. Sunt anunțați expozanți din domenii precum olăritul, țesutul, sculptura în lemn și pielăria. Astfel, programul „Toamnă în orașul Târgu Frumos” se întinde pe două weekenduri consecutive, primul fiind rezervat festivalului, iar al doilea meșteșugarilor și produselor tradiționale.

Dan DIMA