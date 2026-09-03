Centrala solară de la Holboca dă lovitura! Va dubla necesarul iluminatului public

* energia produsă la Holboca ar urma să fie valorificată astfel încât să reducă factura achitată de municipalitatea ieșeană pentru consumul de energie al instituțiilor publice, școlilor, spitalelor și iluminatului public

O adevărată „uzină” de energie verde prinde contur la CET II Holboca, iar cifrele proiectului arată spectaculos: centrala fotovoltaică ce se construiește în această zonă va produce anual aproape 10.000 MWh de energie electrică, adică aproape de două ori mai mult decât consumă într-un an iluminatul public din municipiul Iași!

Lucrările au început în urmă cu aproximativ o lună și sunt executate de asocierea Electro-Alfa International SA, lider, și CRC AG, valoarea contractului fiind de 41,9 milioane de lei, cu TVA. Proiectul beneficiază de finanțare europeană prin Fondul pentru Modernizare, Programul-cheie 1, valoarea totală a finanțării ridicându-se la 49,72 milioane de lei.

Parcul fotovoltaic va ocupa aproximativ 75.000 de metri pătrați și va fi echipat cu nu mai puțin de 13.068 de panouri fotovoltaice, fiecare cu o putere de 750 Wp. Puterea instalată în curent continuu va ajunge la 9.801 kWp, iar cea în curent alternativ la 9.000 kWac, ceea ce transformă investiția de la Holboca într-una dintre piesele importante ale strategiei energetice a Iașului.

Producția, echivalentă cu necesarul de consum pentru 25.000 de apartamente

Cea mai spectaculoasă cifră este însă producția estimată: 9.849,99 MWh de energie electrică regenerabilă în fiecare an. Pe durata de referință de 20 de ani, centrala ar urma să producă 186.164,97 MWh. Conform datelor proiectului, această producție este echivalentă cu necesarul de consum al aproape 25.000 de apartamente.

Și impactul asupra mediului este uriaș. Investiția este estimată să contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu peste 113.000 de tone de CO₂ echivalent, pe perioada de referință, un efect comparat cu scoaterea din circulație a aproximativ 25.000 de mașini poluante.

Energia produsă la Holboca ar urma să fie valorificată astfel încât să reducă factura achitată de municipalitatea ieșeană pentru consumul de energie al instituțiilor publice, școlilor, spitalelor și iluminatului public.

Iar comparația cu iluminatul stradal este greu de ignorat. Municipiul Iași consumă aproximativ 16 MWh de energie electrică pe noapte pentru iluminatul public, ceea ce înseamnă circa 5.840 MWh pe an. În schimb, centrala de la Holboca este proiectată să producă aproape 9.850 MWh anual. Cu alte cuvinte, soarele de la Holboca ar putea furniza într-un an o cantitate de energie cu aproximativ 4.010 MWh mai mare decât necesarul anual al iluminatului public.

Energia nu va ajunge însă direct, fizic, din panouri în becurile de pe străzile Iașului. Centrala va livra energia în sistemul energetic național, iar municipalitatea va putea beneficia de mecanismele legale de compensare, regularizare financiară sau, în perspectiva comunităților de energie, de partajare contabilă între entitățile eligibile. Astfel, producția de la Holboca ar putea contribui la acoperirea consumurilor mai multor obiective municipale.

Se caută finanțare pentru un sistem de stocare a energiei

Proiectul actual nu include însă baterii de stocare, deoarece ghidul de finanțare prin care a fost obținut sprijinul european nu prevedea această componentă. Primăria Iași pregătește însă demersurile pentru obținerea unei finanțări separate destinată unui sistem de stocare a energiei produse de panourile fotovoltaice de la CET II Holboca.

Dacă acest al doilea pas va fi realizat, Iașul ar putea trece de la simpla producție de energie verde la un sistem mult mai flexibil, capabil să valorifice mai eficient energia produsă în timpul zilei.

Pe hârtie, calculele sunt spectaculoase: aproape 10.000 MWh produși anual, față de circa 5.840 MWh consumați pentru iluminatul public. Daniel BACIU