* angajații eligibili din școlile și universitățile de stat din Iași ar urma să primească voucherele de vacanță în trimestrul IV * suma este de 800 de lei * plafonul pentru acordarea dreptului este de 6.000 de lei net la funcția de bază

Mii de angajați din sistemul public de educație din Iași așteaptă voucherele de vacanță pentru 2026. Numai în învățământul preuniversitar județean sunt raportate, în actualul an școlar, 12.159 de posturi și norme, dintre care 8.666 de norme didactice. La acestea se adaugă personalul eligibil din universitățile de stat. Ministerul Educației a anunțat că voucherele vor fi acordate în trimestrul IV.

800 de lei pentru salarii nete de maximum 6.000 de lei

Proiectul de regulament publicat de Ministerul Educației pe 1 septembrie 2026 stabilește valoarea voucherului de vacanță la 800 de lei pentru un salariat pe an. Condiția principală este venitul. În 2026, voucherul se acordă personalului din învățământ care are un salariu net de cel mult 6.000 de lei, calculat la funcția de bază în luna în care se acordă dreptul. Voucherele vor fi emise exclusiv electronic. Pentru salariații cu contract de muncă cu timp parțial, valoarea este stabilită proporțional cu timpul lucrat. Persoanele care lucrează la mai multe unități nu primesc câte un voucher de la fiecare angajator. Dreptul se acordă prin unitatea la care se află funcția de bază.

Voucherele sunt programate pentru trimestrul IV

Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a anunțat că voucherele vor urma la plată în trimestrul IV al anului 2026, respectiv în perioada octombrie-decembrie. „În trimestrul IV urmează și voucherele de vacanță”, a transmis ministrul. El a explicat că ministerul a prioritizat anterior alte obligații financiare ajunse la scadență, inclusiv sume rezultate din hotărâri judecătorești. Potrivit proiectului, inspectoratele școlare, universitățile și celelalte instituții aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului trebuie să transmită până la 15 octombrie 2026 necesarul de fonduri pentru plata voucherelor.

Voucherele vor avea o valabilitate de un an de la data alimentării cardului, astfel încât sumele primite în ultimele luni ale lui 2026 vor putea fi utilizate și în cursul anului viitor.

Teona SOARE