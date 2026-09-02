Urtoi: „Dacă se ratează obiectivul din 2027, în 2032 nu vom avea Autostrada Unirii finalizată”

Autostrada Unirii devine din nou teren de confruntare politică, la Iași. Activistul civic Cătălin Urtoi susține că a invitat mai mulți parlamentari ieșeni să participe la vizitele pe șantierele A8, însă afirmă că doar reprezentanții PSD și AUR au răspuns invitațiilor sale. În centrul mesajului său se află însă un avertisment dur: dacă până la sfârșitul lui 2027 nu există utilaje pe întreg traseul A8, finalizarea autostrăzii până în 2032 ar fi pusă sub semnul întrebării.

Urtoi spune că mai mulți ieșeni l-au întrebat de ce vizitează șantierele în compania deputatului PSD Maricel Popa și de ce nu sunt invitați și parlamentarii celorlalte partide. Răspunsul său este direct: afirmă că a transmis, în privat, invitații către deputatul PNL Alexandru Muraru, deputatul USR Ștefan Tănase și deputatul AUR Ciprian Paraschiv.

Potrivit lui Urtoi, doar PSD și AUR au răspuns până acum, în timp ce reprezentanții PNL și USR „nu au dorit să comunice” cu el.

A8 rămâne unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură pentru Moldova

Mesajul vine într-un moment în care A8 rămâne unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură pentru Moldova, iar fiecare întârziere alimentează presiunea publică asupra autorităților de la București. Pentru Urtoi, vizitele pe șantiere nu sunt simple acțiuni simbolice, ci un instrument prin care politicienii din regiune ar trebui să exercite presiune asupra Guvernului. „Rolul lor” este, în viziunea lui, să pună presiune pe București pentru realizarea unui proiect pe care îl consideră vital pentru Iași și întreaga regiune.

Urtoi respinge totodată speculațiile privind o eventuală apropiere de vreun partid și insistă că rămâne independent și adept al civismului. El spune că este dispus să colaboreze cu orice politician, indiferent de culoarea politică, cu condiția ca sprijinul pentru Autostrada Unirii să fie unul real.

Iar pentru A8 lansează un termen-limită extrem de clar: sfârșitul anului 2027. În opinia sa, până atunci trebuie să existe utilaje pe întreg traseul Autostrăzii Unirii, pentru ca în intervalul 2030-2032 să existe șansa ca șoferii să poată circula pe autostradă între Iași și Târgu Mureș. „Dacă se ratează obiectivul din 2027, în 2032 nu vom avea această autostradă finalizată”, avertizează Urtoi.

Astfel, disputa nu mai este doar despre cine merge pe șantiere și cine refuză invitațiile. Devine o nouă bătălie pentru influență în jurul celui mai așteptat proiect de infrastructură din Moldova: cine pune presiune, cine răspunde și, mai ales, cine va putea fi tras la răspundere dacă termenele A8 sunt din nou ratate.

Daniel BACIU