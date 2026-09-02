Proprietarii trebuiau să curețe terenurile până la 30 iunie

* peste 170 de zone au fost raportate în județul Iași pe Harta Ambroziei, platformă alimentată de utilizatori * municipiul și comunele din zona metropolitană apar între punctele cu cele mai multe sesizări * pentru proprietarii care nu distrug planta, amenzile pot ajunge la 20.000 de lei

Sfârșitul verii a venit cu ochi roșii, strănut, nas înfundat și nopți nedormite pentru ieșenii alergici la ambrozie. În timpul documentării, Harta Ambroziei a indicat peste 170 de zone raportate în județul Iași de către utilizatori și voluntari.

Iașul, pe locul 3 la nivel național

Problema se vede cel mai clar în municipiul Iași și în comunele din jur. Harta Ambroziei plasează județul între zonele din țară cu cele mai multe raportări din acest an. Miroslava, Ciurea, Holboca și Valea Lupului apar, alături de municipiul Iași, între localitățile în care au fost semnalate terenuri cu ambrozie. Platforma nu este o bază oficială a administrației publice. Zonele sunt marcate de comunitate, iar unele sunt actualizate ulterior ca fiind curățate. Pentru județul Iași există însă sute de marcaje cumulate de la lansarea proiectului, ceea ce arată că problema revine an de an. Pentru ieșenii alergici, cifrele se traduc însă în zile întregi în care ieșitul din casă devine dificil. „M-am trezit într-o dimineață cu ochii roșii, cu usturimi și mâncărimi pe piele. Strpnut întruna și am stat în casă aproape o săptămână”, ne-a spus Maria, o adolescentă din Rediu. Și Andrei a resimțit puternic perioada de la sfârșitul lunii august. „Eu locuiesc în Nicolina și nici nu știu cum am ajuns în contact cu buruiana asta oribilă care m-a trimis la medic. Trebui să urmez un tratament timp de trei luni, apoi să refac testele. Mi-a spus medicul că dacă nu sunt atent, va reveni cu forme tot mai urâte”, a spus tânărul.

Alergia afectează serios viața de zi cu zi a celor afectați

Chestionarul realizat în 2026 de Harta Ambroziei arată cât de puternic poate fi impactul. Din 68 de persoane care au răspuns, 75% au evaluat simptomele drept ridicate sau foarte ridicate, iar 81% spun că alergia le afectează mult sau foarte mult activitățile zilnice.

Problemele de somn sunt și mai frecvente: 88% dintre respondenți spun că dorm prost sau foarte prost în sezonul ambroziei. Nasul înfundat sau secrețiile nazale și iritațiile ochilor au fost menționate de 96% dintre participanți, strănutul persistent de 93%, iar dificultățile de respirație de 68%.

Proprietarii trebuiau să curețe terenurile până la 30 iunie

Legea este clară în privința responsabilității proprietarilor. Deținătorii terenurilor, administratorii drumurilor, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și bazinelor piscicole sunt obligați să distrugă ambrozia înainte de apariția primelor inflorescențe, cel târziu până la 30 iunie. Planta trebuie combătută prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte metode specifice.

La prima constatare se aplică avertisment. Dacă proprietarul nu respectă măsurile dispuse, sancțiunea este de 1.000 până la 5.000 de lei pentru persoanele fizice și de 10.000 până la 20.000 de lei pentru persoanele juridice. Controalele și sancțiunile pot fi făcute de personalul împuternicit de primar, polițiștii locali și comisarii Gărzii Naționale de Mediu.

Problema Iașului nu mai este, așadar, lipsa unei legi. Ambrozia trebuia îndepărtată înainte de perioada de polenizare. În septembrie, când alergicii resimt deja efectele, discuția se mută către terenurile rămase necurățate și către numărul real de avertismente și amenzi aplicate proprietarilor în 2026.

Clara DIMA