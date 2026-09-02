* din 17 școli profesionale existente anul trecut în județul Iași, doar cea din Coarnele Caprei își păstrează titulatura în 2026–2027 * cinci unități devin școli gimnaziale, iar celelalte intră în noua structură a învățământului tehnologic

Rețeaua școlară a județului Iași pierde, într-un singur an, aproape toate unitățile denumite „școli profesionale”. Numărul lor scade de la 17 la una, ca efect al reorganizării naționale a învățământului profesional. Meseriile nu dispar însă din ofertă: pregătirea este preluată de liceele tehnologice, iar Iașul are pentru 2026–2027 148 de clase tehnologice, dintre care 16,5 clase duale.

Doar o singură școală, la Coarnele Caprei

În anul școlar 2025–2026, în rețeaua județului Iași figurau 17 școli profesionale. În noua structură pentru 2026–2027 mai apare cu această titulatură doar Școala Profesională Coarnele Caprei. Unitatea își păstrează deocamdată statutul deoarece mai are elevi înscriși în clase profesionale organizate după vechiul sistem, care trebuie să își finalizeze studiile. Din celelalte 16 unități, cinci devin școli gimnaziale, iar majoritatea sunt reorganizate ca licee tehnologice. Modificarea schimbă și structura generală a rețelei: numărul liceelor din județ crește de la 29 la 42. Schimbarea nu este o decizie locală. Din anul școlar 2026–2027, vechile clase de învățământ profesional de trei ani sunt reorganizate în cadrul liceelor tehnologice, potrivit noilor reguli stabilite la nivel național. Ministerul Educației a prevăzut inclusiv 50.000 de locuri suplimentare la clasa a IX-a, la nivel național, tocmai prin preluarea fostei rute profesionale de către liceele tehnologice.

Elevii pot obține o meserie după trei ani

Dispariția școlilor profesionale ca structură separată nu înseamnă dispariția calificărilor. Elevii care intră la liceul tehnologic pot obține, după primii trei ani, o calificare profesională de nivel 3 și pot intra pe piața muncii. Cei care continuă și al patrulea an pot ajunge la calificarea de nivel 4 și pot susține examenul de Bacalaureat. Ministerul Educației motivează reorganizarea inclusiv prin necesitatea păstrării calificărilor pentru care există deficit de forță de muncă și prin apropierea învățământului tehnologic de cererea operatorilor economici.

Iașul pregătește 148 de clase tehnologice

Pentru anul școlar 2026–2027, județul Iași are prevăzute 148 de clase de învățământ tehnologic. Dintre acestea, 16,5 clase sunt în sistem dual, unde pregătirea elevilor se face în colaborare cu firmele. Oferta de calificări este stabilită inclusiv în funcție de solicitările operatorilor economici și de necesarul de personal calificat.

În același timp, sistemul are probleme inclusiv la pregătirea practică. ISJ Iași semnalează dificultăți în găsirea profesorilor și instructorilor pentru anumite specializări, în special în alimentație publică și industria alimentară, fiind luată în calcul atragerea unor profesioniști din companii către activitatea didactică.

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