* Parohia Cozmești va avea un nou așezământ de îngrijiri care va fi sfințit sâmbătă, 5 septembrie * în localitate mai există un centru cu 50 de locuri, deschis de DGASPC Iași

PS Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va oficia sâmbătă, 5 septembrie, slujba de sfințire a casei sociale pe care Parohia Cozmești o va deschide în folosul celor nevoiași. În aceeași zi, ierarhul va participa și la slujba de sfințire a bisericii din Podolenii de Sus, ambele comunități aparținând Protopopiatului Iași II.

Ce poate oferi o casă socială unei comunități rurale

În mediul rural, asemenea spații sunt folosite de regulă pentru activități care completează sprijinul oferit de familie, primărie sau instituțiile specializate. Pot fi organizate acțiuni pentru copii, distribuții de alimente și îmbrăcăminte, mese pentru persoane vulnerabile, programe pentru vârstnici sau întâlniri destinate familiilor aflate în dificultate.

O casă socială parohială nu trebuie însă confundată automat cu un centru rezidențial. Dacă funcționează doar ca spațiu pentru activități comunitare și filantropice, nu are neapărat un anumit număr de „locuri”, așa cum se întâmplă în cazul unui cămin sau al unui centru de îngrijire.

Peste 5.400 de persoane au primit sprijin prin serviciile Arhiepiscopiei

Activitatea socială reprezintă deja o componentă importantă în structurile Arhiepiscopiei Iașilor. Datele pentru 2025 indică 34 de unități social-filantropice acreditate și 49 de servicii sociale licențiate sau aflate în procedură de licențiere.

Peste 5.400 de persoane au beneficiat de serviciile respective într-un singur an, iar bugetul raportat pentru această componentă a activității sociale a fost de aproximativ 35,8 milioane de lei. La acestea se adaugă ajutoarele oferite direct prin parohii și protopopiate, de la alimente și îmbrăcăminte până la sprijin financiar punctual pentru familii sau persoane aflate în situații dificile.

La Cozmești mai funcționează o structură socială cu 50 de locuri

Noua casă parohială nu este singura structură destinată activităților sociale din localitate. În Cozmești funcționează deja, separat, Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, aflat în sistemul DGASPC Iași.

Acesta are o capacitate de 50 de locuri și deservește persoane adulte care au nevoie de îngrijire și asistență specializată.

Clara DIMA