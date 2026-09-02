Miliardele investitorilor, cu ochii pe nord-estul României. Marea întâlnire de la Palatul Culturii

Pe 15 septembrie, Palatul Culturii devine punctul de întâlnire dintre capitalul internațional și proiectele de investiții din Nord-Estul României, într-un moment în care regiunea începe să capete o importanță strategică tot mai mare la frontiera estică a Europei.

Investis și Property Forum organizează EastGate 2026, un eveniment care își propune să pună la aceeași masă investitori români și internaționali, lideri de business, autorități și factori de decizie din cele șase județe ale Regiunii Nord-Est: Iași, Suceava, Bacău, Botoșani, Neamț și Vaslui.

Miza nu este însă o simplă conferință despre cât de „promițătoare” este Moldova.

Nord-Estul României se află la intersecția unor proiecte majore de infrastructură, a dezvoltării conexiunilor cu Republica Moldova și Ucraina, a extinderii industriei și logisticii, a investițiilor în energie și a viitoarelor oportunități generate de reconstrucția Ucrainei.

Iașul încearcă să-și transforme poziția geografică într-un avantaj economic

Regiunea nu mai vrea să fie privită doar ca extremitatea estică a Uniunii Europene, ci ca un posibil nod între România, Republica Moldova și Ucraina.

La EastGate 2026 vor ajunge reprezentanți ai ADR Nord-Est, Invest Moldova Agency, Council of Europe Development Bank, INREV, Erste Group Bank AG, Phoenix Properties Holding, Europe Development Bank și Bureau of Investment Programs. Programul include un keynote internațional, perspective ale investitorilor și EastGate Investment Roundtable, masa rotundă în care capitalul și autoritățile publice vor fi puse față în față.

Este, de fapt, partea cea mai importantă a evenimentului: investitorii vor putea afla direct ce proiecte există, iar autoritățile vor putea afla ce caută capitalul înainte de a lua decizia de investiție.

Un asemenea dialog poate însemna mai mult decât imagine și networking dacă proiectele prezentate reușesc să treacă de etapa de prezentare și să atragă finanțări concrete. Infrastructură, industrie, energie, logistică, dezvoltare imobiliară și proiecte conectate la reconstrucția Ucrainei sunt domeniile care pot schimba radical profilul economic al regiunii în următorii ani.

Iașul devine astfel scena unei bătălii pentru capital. Șase județe, proiecte regionale și o poziție strategică între Uniunea Europeană, Republica Moldova și Ucraina vor fi puse în fața investitorilor internaționali.

Ambiția declarată a organizatorilor este ca EastGate să nu rămână un eveniment izolat, ci să devină o platformă pe termen lung prin care capitalul internațional să descopere proiectele, companiile și oportunitățile din Nord-Est.

Dacă această strategie va funcționa, Iașul ar putea să nu mai fie doar capitala istorică și universitară a Moldovei, ci și una dintre principalele porți prin care banii internaționali intră în economia estică a României. Raluca STROE