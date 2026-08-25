Patru motive pentru care apartamentul tau sta luni intregi pe piata

Patru motive pentru care apartamentul tău stă luni întregi pe piață

Este una dintre cele mai frecvente conversații din piața imobiliară ieșeană: proprietarul a listat apartamentul acum trei luni, telefonul nu sună, iar concluzia pare evidentă — piața e slabă. În realitate, în majoritatea situațiilor piața funcționează normal, iar blocajul vine din patru factori pe care proprietarul îi controlează integral. Trei dintre ei se rezolvă într-un weekend și nu costă nimic.

1. Prețul — singurul mesaj pe care piața ți-l transmite clar

Prețul corect al unei locuințe nu îl stabilește proprietarul și nu îl stabilește agentul. Îl stabilește ultimul apartament comparabil vândut în zonă. Distincția pare subtilă, dar explică majoritatea blocajelor: proprietarii își calibrează așteptările după anunțurile active de pe portaluri, adică după cereri, nu după tranzacții încheiate. Un anunț listat de opt luni la un preț nerealist nu este o referință de piață — este exact aceeași eroare, repetată de altcineva cu câteva luni mai devreme.

Comparabilele reale se stabilesc pe criterii stricte: aceeași zonă, aceeași perioadă de construcție a blocului, suprafață apropiată, nivel similar de finisaje și etaj comparabil. Un apartament identic ca suprafață, dar într-un bloc cu cincisprezece ani mai vechi, nu este un termen de comparație.

Ce îți spun primele două săptămâni

Fereastra de la începutul listării este cea mai valoroasă expunere pe care o vei avea vreodată. În acel interval, apartamentul ajunge simultan la toți cumpărătorii care caută activ în zonă — oameni care urmăresc piața de luni bune, cunosc prețurile mai bine decât vânzătorul și reacționează imediat la ceva nou și corect prețuit. Dacă în această fereastră nu s-a produs nicio vizionare, prețul este semnificativ peste piață. Dacă vizionările au existat, dar nu a urmat nicio ofertă și nicio revenire, abaterea este mică — însă suficientă cât să blocheze decizia.

Mai există o greșeală care prelungește inutil vânzarea: corecțiile mărunte, repetate. Reduceri succesive de câteva sute de euro, la interval de câteva săptămâni, transmit pieței că vânzătorul cedează treptat. Consecința firească este că un cumpărător interesat așteaptă următoarea scădere în loc să facă o ofertă. O singură corecție reală, făcută la timp, produce mai multe rezultate decât cinci ajustări cosmetice întinse pe jumătate de an — și, spre deosebire de ele, îți păstrează poziția de negociere.

La toate acestea se adaugă un cost pe care puțini proprietari îl calculează: întreținerea plătită în continuare, utilitățile pe o locuință nefolosită și, dacă ai cumpărat deja altceva, dobânda unui credit intermediar. Diferența de preț pe care încerci să o aperi este adesea mai mică decât ceea ce te costă apărarea ei.

2. Fotografiile — filtrul prin care treci sau nu treci

Prima interacțiune cu apartamentul are loc pe ecranul unui telefon, într-o listă cu alte patruzeci de anunțuri. Decizia de a deschide anunțul se ia în două-trei secunde, pe baza unei singure imagini și a unui preț. Descrierea, oricât de bine scrisă, este citită abia după acest filtru.

Trei corecții fără niciun cost schimbă complet rezultatul. Fotografiile se fac ziua, la lumină naturală, ideal între orele 10 și 14. Toate corpurile de iluminat se aprind, inclusiv ziua — echilibrează contrastul dintre fereastră și interior și elimină colțurile întunecate. Iar fiecare încăpere se fotografiază din colț, nu din mijloc: unghiul din colț cuprinde întreaga cameră și îi redă corect proporțiile.

Un detaliu subestimat constant: fotografia principală, cea care apare în listă, nu este holul, nu este baia și nu este fațada blocului. Este cea mai bună cameră din apartament.

3. Prezentarea — cumpărătorul trebuie să se poată proiecta acolo

Decizia de cumpărare a unei locuințe este, în bună măsură, una de proiecție: vizitatorul trebuie să își imagineze propria viață în acel spațiu. Obiectele personale ale proprietarului blochează direct acest mecanism. Fotografiile de familie de pe pereți, magneții de pe frigider, hainele lăsate pe scaun — toate comunică un singur lucru, anume că acolo locuiește altcineva.

Nu este vorba despre renovare, ci despre câteva ore de muncă înainte de ședința foto și de prima vizionare: se scot aproximativ jumătate din obiectele din fiecare cameră, se eliberează pereții de elementele personale, se curăță geamurile și se golesc complet blaturile din bucătărie. Ultima operațiune are cel mai bun raport efect-efort — o bucătărie cu blaturile libere pare substanțial mai

mare, iar bucătăria este, de regulă, încăperea care decide vânzarea. Se aerisește douăzeci de minute înainte de fiecare vizitare: mirosul este primul lucru pe care îl percepe un vizitator și ultimul pe care și-l amintește.

Despre renovări merită spus limpede: intervențiile ample făcute special pentru vânzare rareori se recuperează integral din preț. Excepțiile sunt cele mici, cu impact vizual disproporționat — o zugrăveală în ton neutru, înlocuirea unei baterii vechi, repararea unei uși care nu se închide.

4. Documentele — motivul care distruge tranzacții deja câștigate

Acesta este cel mai costisitor dintre cele patru, pentru că lovește după ce ai câștigat deja cumpărătorul. Scenariul se repetă cu o regularitate frustrantă: cumpărătorul are creditul pre-aprobat, are avansul și vrea să semneze antecontractul în aceeași săptămână, iar în acel moment proprietarul descoperă că intabularea nu este făcută, că figurează o ipotecă veche neradiată sau că succesiunea nu a fost dezbătută complet.

Fiecare dintre aceste situații înseamnă săptămâni sau luni de așteptare. Iar un cumpărător cu credit aprobat nu are cum să aștepte: oferta băncii are termen de valabilitate, iar el are aproape întotdeauna încă două-trei variante pe lista scurtă.

Dosarul se pregătește înainte de listare, nu după apariția cumpărătorului. Minimul necesar cuprinde extrasul de carte funciară de dată recentă — cu verificarea atentă a Părții a III-a, unde apar sarcinile — actul de proprietate, certificatul de performanță energetică și adeverința de la asociația de proprietari care atestă lipsa restanțelor. În cazul unei moșteniri se adaugă certificatul de moștenitor și intabularea dreptului tuturor moștenitorilor, iar în cazul bunurilor comune, acordul soțului sau al soției.

Dintre cele patru, prețul are impactul cel mai mare. Celelalte trei nu costă nimic și se rezolvă într-un singur weekend — iar fără ele, orice reducere de preț înseamnă bani lăsați pe masă degeaba. Ordinea corectă este: întâi documentele, care se pregătesc în paralel cu tot restul, apoi golirea locuinței și fotografiile, și abia la final, dacă mai este cazul, prețul.

FideliaCasa

Companie imobiliară din Iași, activă pe piața locală din 2003. Evaluăm apartamentele pe baza tranzacțiilor încheiate efectiv în zonă, nu pe baza anunțurilor active, și pregătim dosarul de vânzare înainte de listare.

Str. Păcurari nr. 156, parter, Iași, Telefon: 0746 222 244 · contact@fideliacasa.ro

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