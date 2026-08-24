Iașul își pune numele lângă două personalități uriașe

* un laureat al Premiului Nobel și un mare savant al biodiversității, propuși Cetățeni de Onoare ai orașului

Iașul se pregătește să facă un gest cu o puternică încărcătură simbolică: doi oameni cu contribuții remarcabile în știință ar putea primi titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași. Este vorba despre profesorul Eugen Petrescu și profesorul american Randy Wayne Schekman (foto), laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină.

Dacă proiectele vor fi aprobate de Consiliul Local, Iașul își va trece în palmares două nume care depășesc cu mult granițele României.

Schekman a primit în 2013 Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină

Randy Schekman este, fără îndoială, piesa spectaculoasă a acestei duble recunoașteri. Cercetător de prestigiu la University of California, Berkeley, Schekman a primit în 2013 Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, împărțit cu James Rothman și Thomas Südhof.

Descoperirile sale au schimbat modul în care oamenii de știință înțeleg mecanismele prin care celulele transportă substanțe. Cercetările asupra traficului vezicular au avut implicații majore pentru înțelegerea unor boli precum diabetul și anumite afecțiuni ale sistemului imunitar și nervos.

Mai mult, laureatul Nobel nu și-a transformat premiul într-o simplă victorie personală. Schekman a donat partea sa financiară din Premiul Nobel, aproximativ 400.000 de dolari, pentru susținerea cercetării cancerului, în memoria unor membri ai familiei sale.

Legătura sa cu spațiul academic din această parte a Europei este consolidată și de relația cu Republica Moldova, unde a fost ales membru de onoare al Academiei de Științe.

Profesorul Eugen Petrescu, o prezență activă în mediul academic ieșean

Celălalt nume propus de Iași, profesorul Eugen Petrescu, vine dintr-un domeniu complet diferit, dar la fel de important: conservarea naturii și protejarea biodiversității.

Profesorul este cunoscut pentru activitatea sa îndelungată în domeniul ecologiei și pentru contribuția la conservarea biodiversității României. Legătura cu Iașul este susținută inclusiv de colaborarea cu mediul academic ieșean și cu generații de cercetători și studenți interesați de ornitologie și ecologie.

Astfel, ședința Consiliului Local din 28 august poate transforma Iașul într-un oraș care își leagă oficial numele de două personalități ale științei: unul laureat cu Nobel, celălalt un nume important al conservării biodiversității.

Nu este doar o ceremonie. Este un mesaj despre ce valori vrea Iașul să pună în vitrină.

Într-un oraș universitar care își revendică statutul de mare centru academic și cultural al României, acordarea celor două titluri poate deveni una dintre cele mai importante recunoașteri simbolice ale acestui an.

Iașul nu îi aduce doar în lista cetățenilor săi de onoare. Își leagă numele de două lumi ale excelenței: Nobelul și protejarea vieții. Carmen DEACONU