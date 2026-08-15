Doina Carpaților duce Iașul la marele festival de folclor din Elveția

* Ansamblul Folcloric Studențesc „Doina Carpaților” din Iași pleacă în Elveția pentru a reprezenta România la cea de-a 51-a ediție a Rencontres de Folklore Internationales de Fribourg *unul dintre evenimentele de referință dedicate tradițiilor internaționale în Elveția, festivalul se desfășoară între 15 și 23 august 2026 și aduce la Fribourg sute de dansatori, cântăreți și muzicieni din mai multe țări

Costume populare, muzică, joc și tradiții românești au plecat din Iași spre Elveția. Ansamblul „Doina Carpaților” va urca pe scenele festivalului internațional de la Fribourg, într-o ediție specială care deschide a doua jumătate de secol din istoria evenimentului.

Pentru artiștii ieșeni urmează nouă zile în care cântecul, dansul, costumele populare și tradițiile românești vor intra în dialog cu expresii culturale din alte zone ale lumii.

Organizatorii prezintă RFI drept singurul eveniment anual de acest tip din Elveția. Festivalul aduce în mod obișnuit la Fribourg între opt și zece ansambluri internaționale și câteva sute de dansatori, cântăreți și muzicieni. În cei peste 50 de ani de existență, peste 13.500 de participanți din întreaga lume au trecut prin festival.

Ediția 2026 are tema „Fibres”

Festivalul a început sâmbătă, 15 august, iar ediția din acest an poartă numele „Fibres”. Tema pune accentul pe costumele tradiționale, pe meșteșugurile care stau în spatele lor și pe legăturile dintre culturi și generații. Organizatorii descriu ediția a 51-a ca pe începutul unei noi etape după aniversarea celor 50 de ani de existență a festivalului. Programul include spectacole, muzică, dans și manifestări dedicate patrimoniului cultural, desfășurate în Fribourg și în regiune.

Pentru „Doina Carpaților”, participarea înseamnă mai mult decât o deplasare artistică. Ansamblul va duce în Elveția o imagine a folclorului românesc construită din dans, muzică și port popular și va reprezenta, în același timp, Iașul în fața unui public internațional.

„Cu emoție, energie și multă bucurie, membrii delegației au anunțat plecarea spre Fribourg, cu costumele pregătite și cu promisiunea unor zile pline de spectacole, întâlniri cu artiști din alte țări și experiențe internaționale”, a spus dirijorul ansamblului, conf. univ. dr. Ciprian Chițu.

Fribourg devine pentru nouă zile o scenă a tradițiilor lumii

Rencontres de Folklore Internationales are loc la Fribourg încă din anii '70 și a devenit una dintre manifestările culturale constante ale orașului. În timpul festivalului, spațiul urban găzduiește spectacole și întâlniri prin care publicul poate descoperi muzica, dansurile, costumele și obiceiurile comunităților participante.

Pentru Iași, prezența „Doinei Carpaților” la ediția 2026 înseamnă o nouă apariție a folclorului românesc pe o scenă internațională, chiar într-un an în care festivalul de la Fribourg începe următorii 50 de ani ai istoriei sale.

Maura ANGHEL