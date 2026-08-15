* proiectele cu finanțare europeană schimbă discret piața muncii din universitățile ieșene * TUIASI și UAIC au recrutat în ultimele luni oameni pentru posturi create special în proiecte, de la experți în comunicare și procesarea datelor până la consilieri educaționali * și în zona cercetării medicale sau agricole apar angajări legate direct de proiecte

Universitatea nu mai înseamnă doar profesori, secretare, bibliotecari și personal administrativ angajat pe posturile clasice. Marile proiecte de cercetare, educație și inovare au deschis la Iași o piață a muncii mai puțin vizibilă: posturi pe perioadă determinată, uneori cu numai câteva zeci de ore de lucru lunar, create exclusiv pentru implementarea unor proiecte finanțate din fonduri europene sau din programe de cercetare.

TUIASI: posturi create chiar în afara organigramei

Unul dintre cele mai clare exemple vine de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”. Numai în iulie, pagina de concursuri a instituției arată o succesiune neobișnuit de mare de recrutări și selecții legate de proiecte. TUIASI a recrutat personal pentru SCIENCE4FUTURE-IV, proiect din programul Horizon Europe – Marie Skłodowska-Curie Actions, derulat în perioada aprilie 2026 – martie 2028. Universitatea a căutat personal și pentru proiectul „Primul Student Electro din familie”, proiect care se desfășoară până în noiembrie 2027. În aceeași lună au fost concursuri pentru Smart-TOPIC, ATTENDS, „Pro Educație – Acțiuni integrate de susținere pentru elevi și studenți” și proiectul internațional VAL, destinat valorificării capitalului uman în industria de încălțăminte din Maroc și Tunisia. Sunt posturi nou înființate în afara organigramei, create tocmai pentru realizarea activităților proiectelor.

UAIC caută inclusiv oameni pentru comunicare și procesarea datelor

Fenomenul este vizibil și la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. În iulie 2026, UAIC a scos la concurs două posturi în proiectul „Stagii de practică pentru ocupare”, finanțat în cadrul Programului Educație și Ocupare: un expert în diseminare digitală, media și sustenabilitate și un expert în procesarea tehnică a datelor și arhivarea livrabilelor de cercetare. Este un exemplu relevant pentru felul în care se schimbă profilul angajatului universitar. Nu mai sunt căutați numai cercetători și cadre didactice, ci și oameni care știu să comunice, să gestioneze date, să lucreze cu beneficiarii, să monitorizeze activități sau să livreze rezultate într-un proiect.

Dimensiunea poate deveni considerabilă. Pentru proiectul EduACCES – „Acces la educație, succes în viitor”, UAIC a anunțat anterior nu mai puțin de 57 de posturi pe perioadă determinată, printre ele fiind și cel de consilier educațional.

Cercetarea medicală creează alte profesii universitare

La UMF „Grigore T. Popa”, aceeași logică se vede în cercetare. Pagina dedicată concursurilor pentru proiecte afișează în prezent posturi de tehnician senior, tehnician debutant și doctorand pentru proiectul RoMentalHealth.

În proiectele derulate în ultimii ani au apărut însă profesii și mai interesante: manager de inovare, asistent de cercetare, psiholog sau cercetător postdoctoral. În proiectul DADAP, dedicat digitalizării și automatizării evaluării diagnosticului în psihiatrie, UMF a recrutat inclusiv un psiholog cu timp parțial, pe durata proiectului.

Și Universitatea de Științele Vieții are o zonă distinctă de angajări pentru cercetare. Pe pagina sa de recrutare apare, între altele, un post de asistent de cercetare creat pentru proiectul ROVETEMERG, centrul dezvoltat la Iași pentru cercetarea bolilor emergente, zoonozelor și siguranței alimentare.

Există însă o diferență majoră față de clasica angajare la universitate. Multe dintre aceste locuri de muncă sunt temporare. Contractele depind de durata proiectului, de activitățile finanțate și, în unele cazuri, presupun un număr redus de ore pe lună.

Dan DIMA