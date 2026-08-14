Au început lucrările la electrificarea căii ferate spre Ucraina!

Un proiect strategic pentru Moldova și legătura feroviară a României cu Ucraina a intrat, în sfârșit, în etapa în care schimbarea se vede pe teren. Pe șantierul Lotului 1 Dărmănești–Vicșani au început lucrările propriu-zise de electrificare, iar în zona Milișăuți au fost forați primii metri pentru fundații și au fost montați primii stâlpi metalici ai viitoarei linii de contact.

Este momentul în care un proiect pregătit de luni bune trece de la hârtii la utilaje, fundații și structuri care vor schimba infrastructura feroviară de pe unul dintre cele mai importante trasee către frontiera cu Ucraina.

Investiția, derulată de CFR Infrastructură Iași, vizează 30,313 kilometri de cale ferată, între cap Y Dărmănești și cap Y Vicșani, iar lucrările sunt mult mai ample decât simpla instalare a firelor de contact. Sunt prevăzute intervenții la liniile de cale ferată și suprastructura căii, instalațiile de semnalizare, dar și relocarea și subtraversarea utilităților care interferează cu proiectul.

În halta de mișcare Milișăuți, pe linia 4, constructorii lucrează deja la fundații și montează primii stâlpi. Este prima imagine concretă a transformării unei linii neelectrificate într-o infrastructură feroviară modernizată și interoperabilă.

Contractul are o valoare de 117,03 milioane de lei, fără TVA, iar lucrările sunt executate de asocierea RailEC – Alstom Transport S.A., în calitate de lider, și A&S Turism Construct S.R.L. Durata totală este de 26 de luni: opt luni pentru proiectare și 18 luni pentru execuție.

Proiectarea a început în septembrie 2025, iar Autorizația de Construire a fost emisă în aprilie 2026. Acum, proiectul a ajuns în faza în care șantierul începe să capete contur.

România își pregătește ruta feroviară spre Ucraina

Miza este însă mult mai mare decât modernizarea unui tronson de cale ferată din nord-estul țării. Dărmănești–Vicșani–Frontieră reprezintă una dintre legăturile importante ale României cu Ucraina, prin punctul de frontieră Vicșani–Vadu Siret.

Linia este inclusă în rețeaua TEN-T Core, ceea ce îi conferă o importanță strategică pentru transportul internațional de marfă și călători.

Finanțarea vine în principal prin CEF Transport 2021–2027, în cadrul proiectului România–Ucraina „EU-Ukraine Solidarity Lanes”, fiind completată de fonduri de la bugetul de stat și surse proprii ale CFR.

Iar proiectul nu se oprește la electrificare. În iulie 2026, CFR SA a semnat și contractul pentru reabilitarea podului feroviar din stația Dornești, de la kilometrul 0+522, obiectiv inclus în aceeași Etapă I.

După ani în care această rută a fost mai degrabă asociată cu infrastructura feroviară îmbătrânită, primele fundații și primii stâlpi de electrificare marchează începutul unei schimbări majore. România își modernizează una dintre porțile feroviare către Ucraina, iar lucrările au început deja să fie vizibile pe teren. Daniel BACIU