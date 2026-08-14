Lovitură dură pentru bicicliști și trotinetiști, la Iași!

* Poliția a ieșit în forță: amenzi de peste 17.500 de lei într-o singură zi

Razie de amploare pe străzile Iașului! Polițiștii au luat la control bicicletele și trotinetele, iar rezultatul acțiunii arată cât de multe nereguli sunt comise în trafic. Zeci de sancțiuni au fost aplicate într-o singură zi, iar controalele vizează direct comportamentul celor care circulă pe două roți.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Iași – Biroul Rutier, împreună cu cei de la ordine publică, au declanșat pe 13 august o acțiune dedicată combaterii abaterilor comise de bicicliști și conducătorii de trotinete.

Bilanțul este unul usturător: 54 de sancțiuni contravenționale, cu o valoare totală de 17.518 lei.

Bicicliștii, în topul abaterilor!

Din totalul amenzilor, 22 au fost aplicate bicicliștilor, în timp ce 8 sancțiuni au fost date celor care circulau cu trotinete electrice.

Alte 24 de sancțiuni au vizat diferite abateri de la regulile de circulație.

Polițiștii au mers și mai departe: în timpul acțiunii au fost efectuate 26 de testări alcoolscopice.

Mesajul autorităților este clar: bicicleta și trotineta nu înseamnă libertate totală în trafic. Regulile sunt obligatorii, iar încălcarea lor poate costa scump.

Una dintre cele mai importante obligații este legată de pistele pentru biciclete. Dacă există o pistă amenajată, bicicletele și trotinetele electrice trebuie conduse pe aceasta.

În cazul trotinetelor electrice, atunci când nu există pistă, circulația este permisă doar pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru vehicule este de 50 km/h.

Și vârsta contează: pentru a conduce o bicicletă sau o trotinetă electrică pe drumurile publice, persoana trebuie să aibă cel puțin 14 ani.

Noaptea, fără lumini, devine un pericol uriaș

Bicicletele și trotinetele electrice care circulă pe drumurile publice trebuie să fie echipate cu mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizant-fluorescente.

Circulația pe timp de noapte fără acestea, sau cu dispozitive nefuncționale, este interzisă.

Pentru cei mai tineri există și o regulă specială: casca este obligatorie pentru bicicliștii și utilizatorii de trotinete electrice sub 16 ani, atunci când circulă pe partea carosabilă.

Iar o altă regulă este fără excepție: pasagerii nu pot fi transportați pe trotinetele electrice.

Cele 54 de sancțiuni într-o singură zi arată amploarea controalelor, dar și faptul că abaterile sunt încă numeroase.

Pentru bicicliști și trotinetiști, mesajul este cât se poate de direct:

pista trebuie folosită când există, regulile trebuie respectate, echiparea corespunzătoare poate face diferența între o deplasare sigură și un accident, iar controalele Poliției nu se opresc aici. Andrei TURCU