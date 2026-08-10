Alertă în Moldova! Rezerviștii din Neamț, Suceava și Botoșani, chemați în unitățile militare

Un nou exercițiu militar de amploare începe în Moldova, iar mii de rezerviști și instituții din trei județe intră în scenariul de mobilizare pentru apărare. Ministerul Apărării Naționale anunță că exercițiul MOBEX NT-SV-BT-26 se va desfășura simultan în Neamț, Suceava și Botoșani, de vineri până marți.

Nu este vorba despre o mobilizare în condiții de război, ci despre un exercițiu planificat pe timp de pace, prin care autoritățile verifică dacă populația, instituțiile, economia și teritoriul sunt pregătite să răspundă unor situații care ar impune mobilizarea.

Rezerviștii, chemați pentru o zi în unitățile militare

În centrul exercițiului se află rezerviștii cu domiciliul în cele trei județe.

Aceștia vor participa, pe durata unei zile, la activități specifice de pregătire în unitățile militare în care sunt repartizați.

Documentele de convocare nu vor fi trimise printr-un simplu mesaj, ci vor fi înmânate rezerviștilor de către angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. MApN precizează că participarea rezerviștilor la astfel de antrenamente și exerciții este prevăzută de legislația privind pregătirea populației pentru apărare.

Pentru rezerviștii care sunt salariați, legislația prevede obligații clare și pentru angajatori. Aceștia trebuie să asigure participarea rezerviștilor la activitățile de mobilizare, prin acordarea unui concediu suplimentar plătit, în baza adeverinței eliberate de centrul militar.

Exercițiul nu se limitează la militari și rezerviști. În județul Neamț, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va verifica nivelul de pregătire al autorităților administrației publice locale, instituțiilor publice și operatorilor economici.

Miza este verificarea capacității acestora de a răspunde cerințelor care ar apărea într-un scenariu de mobilizare. Astfel, exercițiul urmărește întregul mecanism: de la personalul militar și resursele materiale până la administrație și economie.

De ce se fac aceste exerciții

Exercițiile MOBEX sunt organizate periodic, pe timp de pace, în diferite zone ale României.

În principiu, pe parcursul unui an sunt vizate aproximativ zece județe. Scopul este verificarea gradului în care structurile cu responsabilități în domeniul apărării și securității naționale sunt asigurate cu personal și materiale și dacă mecanismele prevăzute în cazul unei mobilizări funcționează în practică.

MApN subliniază că exercițiul este organizat în baza Legii 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare și a Legii 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare.

Nu este prima dată când cele trei județe sunt incluse în astfel de exerciții. În Neamț, un exercițiu similar a avut loc în 2018, în Suceava în 2019, iar în Botoșani în 2016. În acest an, precedentul exercițiu MOBEX s-a desfășurat în perioada 11-15 mai, simultan în județele Alba și Hunedoara.

Acum, atenția se mută în nord-estul țării.

Exercițiu militar, nu mobilizare pentru război

Deși termenul „mobilizare” poate suna alarmant, autoritățile precizează că exercițiile MOBEX sunt planificate și organizate în timp de pace.

Scopul lor este să verifice din timp mecanismele care ar trebui să funcționeze într-o situație de criză, astfel încât eventualele probleme să fie identificate și corectate înainte ca o situație reală să apară.

De vineri, Neamțul, Suceava și Botoșani intră, așadar, într-un amplu test de pregătire pentru apărare. Rezerviștii vor ajunge în unitățile militare, autoritățile și instituțiile vor fi evaluate, iar mecanismul de mobilizare va fi pus la încercare, într-un exercițiu programat de MApN pentru verificarea capacității de reacție a statului. Daniel BACIU