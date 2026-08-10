* ieșenii care vor să obțină gratuit prima Carte Electronică de Identitate mai au la dispoziție mai puțin de trei săptămâni * facilitatea expiră la finalul verii * din toamnă, documentul va costa 70 de lei

Numărătoarea inversă a început pentru ieșenii care nu și-au făcut încă noul buletin electronic. Prima Carte Electronică de Identitate este gratuită pentru persoanele de peste 14 ani doar până pe 29 august, iar apropierea termenului poate pune presiune pe programări. În plus, sistemul a avut în această vară și perioade în care nu a funcționat.

Gratuitatea se termină pe 29 august

Ieșenii care au amânat trecerea la noua Carte Electronică de Identitate intră în ultimele săptămâni în care pot obține documentul fără să plătească. Primul act pentru cetățenii români care au împlinit 14 ani este gratuită până la 29 august 2026, în cadrul finanțării asigurate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. După această dată, eliberarea documentului va costa 70 de lei.

Gratuitatea se aplică primei Cărți Electronice de Identitate. În cazul în care o persoană a avut deja un astfel de document și solicită altul, de exemplu după pierdere, deteriorare sau schimbarea unor date personale, se achită contravaloarea acestuia.

Și minorii care se apropie de vârsta de 14 ani pot solicita documentul în condițiile stabilite de autorități. Pentru copiii sub 14 ani, eliberarea CEI este contra cost.

Presiune pe programări în ultimele săptămâni

Miza ultimelor zile nu este doar economisirea celor 70 de lei. Cei care lasă programarea pentru final riscă să găsească mai greu intervale disponibile, mai ales dacă cererea crește înaintea expirării facilității. Programarea pentru Cartea Electronică de Identitate se face online, iar unul dintre avantajele noului sistem este că solicitantul nu mai este obligat să depună cererea exclusiv la serviciul de evidență a persoanelor de la domiciliu. Astfel, un ieșean care nu găsește loc liber în municipiu poate verifica și programările disponibile la alte servicii de evidență a persoanelor.

Documentul nu este însă eliberat pe loc. După depunerea cererii urmează procesarea și tipărirea, iar solicitantul este anunțat atunci când CEI poate fi ridicată.

Sistemul a cedat deja de două ori în iulie

Un motiv în plus pentru ca solicitanții să nu lase totul pentru ultimele zile îl reprezintă problemele tehnice apărute în această vară.

Sistemul utilizat pentru cărțile electronice de identitate a avut întreruperi inclusiv pe 10 și 23 iulie, perioade în care nu au putut fi preluate unele cereri sau predate documente.

La Iași, Direcția Locală de Evidență a Persoanelor a anunțat în astfel de situații că aplicația pentru Cartea Electronică de Identitate era nefuncțională, problema fiind legată de sistemul informatic gestionat la nivel național.

Pentru cetățeni, o asemenea întrerupere produsă la sfârșitul lunii august ar putea însemna pierderea unui interval important tocmai înainte de expirarea gratuității. Dan DIMA



