Admitere liceu. Lista liceelor cu locuri libere

* etapa a II-a a admiterii la liceu începe marți, 11 august, la Iași * lista oficială arată zeci de locuri rămase libere în municipiu, inclusiv la specializări de IT, automatizări, aviație, gastronomie și protecția mediului

Pentru absolvenții clasei a VIII-a care nu au încă un loc la liceu, următoarele două zile pot fi decisive. Ei sunt așteptați să-și depună cererile de înscriere. Chiar și în municipiul Iași au rămas specializări cu 10, 20, 30 sau chiar peste 40 de locuri disponibile.

Zeci de locuri libere la liceele tehnologice din Iași

Una dintre cele mai consistente oferte apare la Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi”. Pentru etapa a II-a sunt trecute 19 locuri la Tehnician ecolog și protecția calității mediului, șase la Tehnician analize produse alimentare și nouă la Organizator banqueting.

La Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, lista este și mai generoasă: 41 de locuri la Tehnician în gastronomie, 18 la Tehnician operator tehnică de calcul și zece la Coafor stilist.

Opțiuni numeroase sunt și la Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”. Sunt disponibile 18 locuri la Tehnician în automatizări, 14 locuri la Tehnician instalații de bord pentru aeronave, 13 la prelucrări pe mașini cu comandă numerică și nu mai puțin de 34 de locuri pentru operator la mașini cu comandă numerică.

Oferta nu se oprește aici. La Liceul Tehnologic „Henri Coandă” sunt, între altele, 21 de locuri la Tehnician transporturi și 19 la Tehnician proiectant CAD, iar la „Petru Poni” apar 17 locuri la Tehnician ecolog, câte 13 la chimie de laborator și analiza produselor alimentare și 14 la chimie industrială. Liceul de Electronică și Telecomunicații „Gheorghe Mârzescu” are 21 de locuri la telecomunicații, 23 la multimedia și 26 la procesare text-imagine.

Cine poate participa la etapa a II-a

Etapa a II-a nu îi privește doar pe cei rămași nerepartizați. Pot depune cereri și candidații repartizați inițial care nu și-au depus dosarul la timp, cei respinși la clasele cu probe de aptitudini, candidații care nu au participat la prima repartizare sau nu au fost repartizați, precum și absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut Evaluarea Națională. Repartizarea candidaților din această etapă este programată pentru 17–18 august.

Pentru Iași, miza este importantă: după prima repartizare computerizată, 5.340 dintre cei 5.344 de candidați participanți din județ fuseseră repartizați, însă locurile rămase acum disponibile provin și din neconfirmarea unor înscrieri și din celelalte situații prevăzute de calendarul admiterii.

Teona SOARE