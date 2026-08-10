Iașul iese în stradă, pentru „10 august”. Marș în memoria protestelor reprimate violent la București

Opt ani au trecut de la una dintre cele mai controversate seri de protest din România, iar ecoul evenimentelor din 10 august 2018 ajunge din nou în stradă, la Iași. Grupul de Inițiativă Civică „În Stradă” organizează luni, 10 august 2026, un marș prin care cere ca dosarul „10 august” să fie judecat înainte ca faptele să ajungă la termenul de prescripție indicat de organizatori ca fiind în octombrie 2026.

Manifestația are un mesaj direct: cei considerați responsabili pentru violențele de atunci trebuie să răspundă în fața legii, iar rezultatele anchetei trebuie făcute publice.

Iașiul, din nou în stradă pentru „10 august”

Participanții sunt așteptați luni, de la ora 18:30, în fața Cinema Victoria. De aici, coloana va porni într-un marș către Palatul Culturii.

Nu va fi însă o simplă deplasare prin centrul orașului. Organizatorii anunță opriri succesive, în timpul cărora vor fi rememorate principalele momente ale zilei de 10 august 2018.

Evenimentele vor fi prezentate în ordine cronologică, pe baza documentului intitulat „10 AUGUST - Dovezi ale violențelor, abuzurilor și încălcării drepturilor omului de către Jandarmerie”, document invocat de organizatori în legătură cu demersurile internaționale privind evenimentele din 2018.

Mesajul este unul apăsat: memoria protestului nu trebuie să dispară, iar dosarul nu trebuie să fie îngropat de trecerea timpului.

„Dreptate înainte de prescripție”

Una dintre principalele revendicări ale manifestației este legată de ceea ce organizatorii consideră a fi riscul ca dosarul „10 august” să ajungă la prescripție înainte ca responsabilitățile să fie stabilite definitiv.

Grupul „În Stradă” cere judecarea corectă a dosarului, identificarea și sancționarea celor vinovați, publicarea rezultatelor anchetei și condamnarea utilizării violenței de către instituțiile statului împotriva cetățenilor.

Organizatorii reamintesc că, în seara de 10 august 2018, intervenția forțelor de ordine a fost una extrem de violentă, iar printre cei afectați s-au aflat și protestatari pașnici. O parte dintre persoanele agresate au avut nevoie de îngrijiri medicale și spitalizare.

În același timp, foști șefi ai Jandarmeriei au fost achitați în primă instanță, fapt care alimentează, potrivit grupului civic, sentimentul că responsabilitățile pentru acea seară nu au fost încă lămurite.

Miza este mai mare decât dosarul „10 august”

Pentru organizatorii protestului de la Iași, problema nu se rezumă însă la evenimentele din urmă cu opt ani.

Aceștia leagă cazul „10 august” de fenomenul prescripției dosarelor penale și susțin că, în anii 2022-2023, mii de cauze au fost închise prin prescripție, cu prejudicii financiare importante pentru stat.

În viziunea lor, atunci când dosarele penale dispar fără ca responsabilitățile să fie stabilite, încrederea oamenilor în instituțiile statului este lovită direct.

Iar mesajul protestului este că timpul nu trebuie să devină un refugiu pentru cei vinovați.

„Același sistem” este ținta protestului

Membrii grupului „În Stradă” susțin că problema depășește cu mult cazul concret al protestului din 2018. Ei vor să atragă atenția asupra unui sistem pe care îl consideră incapabil să ofere suficient de repede răspunsuri în cauzele penale importante.

În mesajul transmis înaintea marșului, aceștia vorbesc despre efectele subfinanțării sistemului de sănătate și educație, despre problemele comunităților defavorizate, despre dezbinarea societății și despre crizele politice.

Toate acestea, spun organizatorii, sunt suportate în final de cetățeni.

La Iași, manifestația va încerca să transforme traseul din centrul orașului într-o linie a memoriei.

De la Cinema Victoria până la Palatul Culturii, participanții vor marca succesiv momentele importante ale zilei de 10 august 2018, reconstruind cronologic ceea ce s-a întâmplat atunci.

Pentru organizatori, este o formă de a împiedica uitarea.

Carmen DEACONU