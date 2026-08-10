* sute de solicitări în fiecare lună și prea puține locuri pentru investigațiile sânului * la Institutul Regional de Oncologie Iași, cererea depășește capacitatea disponibilă * o verificare făcută luni, 10 august, în platforma de programări arăta că pentru mamografie nu mai erau locuri libere

Cine încearcă acum să se programeze la o mamografie la Institutul Regional de Oncologie Iași se lovește de un calendar fără locuri disponibile. Situația vine după luni de presiune asupra Centrului de Screening: IRO anunța încă din mai că primește sute de solicitări lunar, mai multe decât poate prelua, iar la jumătatea lui iulie toate locurile pentru mamografii și ecografii mamare erau deja ocupate până la sfârșitul lui august.

Sute de cereri pe lună, locuri insuficiente la mamografii

Accesul la una dintre investigațiile esențiale pentru depistarea afecțiunilor sânului a devenit dificil la Iași. Luni, 10 august, la verificarea sistemului online de programări al IRO, pentru serviciul de mamografie nu mai apăreau locuri disponibile.

Nu este însă un blocaj apărut în ultimele zile. Institutul avertiza încă din mai că numărul solicitărilor pentru mamografii și ecografii mamare este „de ordinul sutelor” în fiecare lună și depășește numărul locurilor existente, astfel încât nu toate cererile pot fi onorate.

Presiunea ajunsese atât de mare încât IRO vorbea atunci inclusiv despre paciente care sunau de zeci de ori pentru a încerca să obțină o programare și despre femei care se prezentau direct la recepție de la primele ore ale dimineții. Institutul indica și o problemă de personal: la recepție lucrau două angajate care trebuiau să preia solicitările, dar aveau în paralel și alte atribuții.

În iulie, august era deja complet ocupat

Situația s-a agravat pe parcursul verii. În iulie, IRO anunța oficial că toate locurile pentru mamografii și ecografii mamare erau ocupate până la sfârșitul lunii august și că noi programări urmau să devină disponibile în septembrie. În acel moment, platforma online fusese temporar suspendată din cauza unor probleme tehnice. La scurt timp, sistemul a fost repus în funcțiune. Institutul a precizat însă că programările pentru investigațiile senologice se fac exclusiv online și numai în limita locurilor disponibile. Verificarea făcută pe 10 august arată însă că, pentru o nouă programare la mamografie, calendarul nu oferă în acest moment un loc disponibil.

Practic, problema anunțată de IRO încă din primăvară rămâne: cererea pentru investigațiile sânului este mai mare decât capacitatea de programare.

Două mamografe, dar sute de solicitări

Centrul de Screening și Diagnostic în Boli Oncologice al IRO a fost deschis în 2022 și dispune, potrivit prezentării oficiale a Institutului, de două aparate mamograf, alături de echipamente CT, RMN și alte dotări de radiologie și imagistică medicală.

Pentru pacientele care nu se află deja în evidența oncologică a IRO, programarea online presupune selectarea investigației de radiologie și imagistică medicală, a localizării la nivelul sânului și apoi a serviciului de mamografie sau ecografie mamară. Pacienții oncologici aflați în monitorizare pot fi programați și prin medicul curant sau specialist.

Clara DIMA