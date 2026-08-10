Populația de șacali s-a dublat în cinci ani

* o femeie de 41 de ani din Oltenești, județul Vaslui, a ajuns la spital după ce a fost atacată de un șacal chiar pe ulița satului * incidentul readuce în atenție o problemă care se extinde rapid în nord-estul țării * populația de șacali a crescut puternic, iar Vasluiul concentrează de departe cele mai multe exemplare din regiune

Șacalii nu mai sunt de mult o apariție rară în Moldova. Au ajuns lângă sate, gospodării și drumuri, iar întâlnirile cu oamenii devin tot mai frecvente. Luni dimineață, o femeie din Oltenești a fost mușcată de un șacal și salvată de localnicii care au intervenit. Datele Ministerului Mediului arată dimensiunea fenomenului: numai în cele șase județe din Nord-Est sunt estimate 2.666 de exemplare, dintre care 1.067 în Vaslui.

O femeie în vârstă de 41 de ani a fost atacată, luni dimineață, de un șacal pe ulița satului Oltenești, din județul Vaslui. Animalul a mușcat-o de antebrațul stâng și a zgâriat-o în zona abdomenului, iar incidentul ar fi putut avea urmări mult mai grave dacă mai mulți localnici nu ar fi intervenit.

La fața locului a fost trimis un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Vaslui din substația Huși. Femeia era conștientă și coerentă, însă prezenta o plagă mușcată la nivelul antebrațului și mai multe escoriații abdominale. A fost transportată în regim de urgență la Spitalul Municipal Huși.

Atacul pune din nou reflectorul pe extinderea șacalului în Moldova, unde specia a câștigat teren rapid în ultimii ani și este observată tot mai des în apropierea localităților.

Vasluiul, județul cu peste 1.000 de șacali

Datele centralizate pentru 2026 de Ministerul Mediului arată că în cele șase județe ale Regiunii Nord-Est sunt evaluate 2.666 de exemplare de șacal. Vasluiul este, de departe, pe primul loc, cu 1.067 de exemplare, adică peste 40% din totalul regional. Urmează Iașul, cu 482 de șacali, Bacăul, cu 366, Botoșaniul, cu 354, Neamțul, cu 263, și Suceava, cu 134.

Practic, aproape jumătate din efectivul evaluat în această parte a țării se găsește numai în județul Vaslui, iar atacul de la Oltenești arată cât de aproape au ajuns animalele de zonele locuite.

Populația de șacali s-a dublat în cinci ani

La nivel național, creșterea este și mai spectaculoasă. În sezonul 2021–2022 erau evaluate 19.356 de exemplare, în timp ce pentru 2026–2027 numărul ajunge la 46.645.

În numai cinci ani, efectivul estimat a crescut astfel cu aproximativ 140%.

Șacalul a profitat de capacitatea foarte mare de adaptare, de sursele de hrană găsite în apropierea așezărilor și de extinderea arealului său. Deși în mod obișnuit evită omul, apropierea tot mai mare de localități crește inevitabil riscul unor întâlniri periculoase.

Peste 1.000 de șacali pot fi recoltați numai în Vaslui

Dimensiunea problemei se vede și în cotele de recoltă stabilite pentru actualul sezon de vânătoare.

Pentru județul Vaslui a fost aprobată o cotă de 1.044 de șacali, aproape cât întreg efectivul evaluat. În Iași, cota este de 340 de exemplare, în Botoșani de 350, în Bacău de 273, în Neamț de 207, iar în Suceava de 115.

În total, în cele șase județe din Nord-Est pot fi recoltate 2.329 de exemplare în sezonul 2026–2027.

Ministerul Mediului invocă, între motivele managementului acestei specii, limitarea pagubelor produse de fauna sălbatică, dar și reducerea riscurilor asociate unor boli precum rabia.

Miruna NEACȘU