Danlin XXL își face intrarea pe A8 cu un mega-test: 650 de tone puse pe un singur pilot!

* nu este o simplă verificare de rutină - pilotul este solicitat la 6.320 kN, echivalentul a aproximativ 650 de tone-forță, pentru a se vedea dacă fundația poate prelua încărcările și dacă soluțiile tehnice prevăzute pentru viitoarea autostradă se confirmă în teren

Autostrada Unirii A8 începe să prindă contur pe teren, iar pentru compania românească Danlin XXL momentul este unul istoric: constructorul se pregătește să intre efectiv pe primul său șantier de autostradă. Pe lotul 1D Joseni-Ditrău, lucrările pregătitoare sunt deja în plină desfășurare, iar unul dintre cele mai spectaculoase teste pune la încercare un pilot de fundare cu o încărcare de aproximativ 650 de tone.

Pentru Danlin XXL, miza este cu atât mai mare cu cât lotul Joseni-Ditrău reprezintă primul contract de autostradă din portofoliul companiei.

A8, testul de foc pentru Danlin XXL

Constructorul român nu mai este doar la etapa de documentații. Pe teren au apărut deja primele semne ale viitorului șantier de autostradă. Sunt executați piloții de probă, se pregătesc carcasele de armătură pentru viitorii piloți forați, se confecționează grinzi prefabricate, iar în teren sunt amenajate platforme și zonele în care vor fi ridicate viitoarele structuri.

Au început, de asemenea, decopertările stratului vegetal, realizarea drumurilor tehnologice și pregătirea fronturilor de lucru.

Practic, constructorul încearcă să câștige timp înainte ca toate fronturile de execuție să fie deschise oficial.

Testul de rezistență este una dintre cele mai importante operațiuni desfășurate în această etapă. Specialiștii verifică astfel dacă fundațiile au fost dimensionate corect, câtă încărcare pot prelua piloții și în ce limite se produc deformările. În același timp, sunt validate ipotezele geotehnice și tehnologia de execuție.

Iar cifrele sunt spectaculoase: un singur pilot este împins până la o încărcare de 6.320 kN, adică aproximativ 650 de tone-forță.

Testele sunt realizate în zona localității Lăzarea, în apropierea viitorului pasaj peste calea ferată.

Pasaj de 702 de metri și zeci de structuri

Lotul 1D Joseni-Ditrău are o lungime de 14,4 kilometri, însă complexitatea sa este dată în special de numărul mare de structuri. Pe traseu sunt prevăzute 18 poduri și pasaje, precum și trei ecoducte, care vor permite traversarea traseului de către animale.

Iar una dintre cele mai impresionante construcții va fi pasajul peste calea ferată din zona Lăzarea, cu o lungime de 702 metri, considerat cea mai complexă structură de pe traseul lotului.

Pentru un constructor aflat la primul său contract de autostradă, este o provocare uriașă. Contractul pentru proiectarea și execuția lotului Joseni-Ditrău are o valoare de 911 milioane de lei și o durată totală de 34 de luni.

Din acestea, 10 luni sunt rezervate proiectării, iar alte 24 de luni execuției.

Proiectarea a început la 12 ianuarie 2026, iar în iunie proiectul tehnic necesar autorizării lucrărilor a fost aprobat de CNIR. În iulie a fost emisă autorizația de construire.

Șantierul începe să se contureze înaintea ordinului de execuție

Mobilizarea vine după ce, în luna iulie, a fost emisă Autorizația de Construire.

Potrivit informațiilor prezentate de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma, pe amplasament au început activitățile necesare pregătirii fronturilor de lucru.

Există însă un prag important care trebuie depășit: aprobarea Proiectului Tehnic de Execuție și emiterea ordinului oficial de începere a lucrărilor.

Până atunci, constructorul pregătește terenul, materialele și logistica necesară pentru momentul în care utilajele vor putea intra în forță pe toate fronturile.

Acum, presiunea se mută pe teren.

Daniel BACIU