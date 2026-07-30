Iașul pregătește cel mai mare cimitir public din ultimele decenii

Municipiul Iași face un pas important pentru rezolvarea crizei locurilor de înhumare. Un proiect de hotărâre aflat pe masa Consiliului Local propune extinderea terenului destinat noului cimitir public din zona Moara de Vânt, cu acces din B-dul.C.A. Rosetti, de la 151.893 de metri pătrați la 196.737 de metri pătrați, după ce măsurătorile topografice au demonstrat că întreaga suprafață poate fi utilizată.

Noua documentație modifică Hotărârea Consiliului Local nr. 343/30 septembrie 2024 și permite valorificarea integrală a terenului aflat în proprietatea municipiului, cu acces din bulevardul C.A. Rosetti.

Aproape 20 de hectare pentru noul cimitir

Inițial, autoritățile au exclus o parte din terenul înscris în Cartea Funciară 135273, considerând că declivitatea acestuia nu permite amenajarea de locuri de veci. Din cei 72.006 metri pătrați ai parcelei, doar 27.163 de metri pătrați urmau să fie folosiți.

Ulterior, Primăria a comandat o ridicare topografică pentru întreaga suprafață de 196.737 de metri pătrați, iar rezultatele au schimbat planurile.

Documentația recepționată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași arată că terenul are o pantă de aproximativ 10,93% (circa 6,2 grade), considerată redusă spre moderată și compatibilă cu dezvoltarea investiției.

În consecință, întreaga suprafață va putea fi inclusă în proiectul noului cimitir.

Soluție pentru deficitul de locuri de înhumare

În referatul de aprobare, municipalitatea motivează extinderea prin lipsa acută a locurilor de înhumare existente în Iași și prin obligațiile prevăzute de Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, care impune autorităților locale să înființeze și să organizeze cimitire publice pentru toate cultele recunoscute.

Terenul aparține domeniului public al Municipiului Iași, este înscris în opt cărți funciare și face parte dintr-o proprietate mai amplă de aproximativ 1,5 milioane de metri pătrați situată în zona Moara de Vânt – Podgoria Copou.

A fost emis certificatul de urbanism

Pentru demararea proiectului, Primăria a obținut deja Certificatul de Urbanism nr. 1434 din 16 iulie 2026, emis pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal necesar introducerii terenului în intravilan și realizării noului cimitir public.

Documentația stabilește condițiile urbanistice pentru întreaga suprafață de 196.737 de metri pătrați, urmând ca proiectul să intre în etapele de proiectare și autorizare.

Dacă va fi aprobat de Consiliul Local, proiectul va modifica HCL nr. 343/2024 și va majora oficial suprafața destinată noului cimitir cu 44.844 de metri pătrați, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 30% față de planul inițial.

Autoritățile consideră că extinderea este esențială pentru a răspunde necesarului de locuri de înhumare al municipiului pe termen lung și pentru dezvoltarea unui cimitir public modern, care să deservească toate cultele religioase recunoscute. Daniel BACIU