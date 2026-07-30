* fondurile strânse în cadrul serii caritabile organizate de Clubul Inner Wheel Iași au fost folosite pentru amenajarea unui spațiu exterior la Centrul Social Podu Iloaiei

O seară dedicată Sânzienelor, portului popular și tradițiilor românești s-a transformat într-un ajutor concret pentru seniorii de la Centrul Social Podu Iloaiei. Clubul Inner Wheel Iași a amenajat în curtea instituției un spațiu cu foișor, bănci și alei pavate, unde beneficiarii centrului se vor putea întâlni, relaxa și bucura de natură.

Banii strânși la evenimentul din iunie au devenit un proiect concret

Amenajarea a fost posibilă datorită proiectului caritabil „Poveștile Iei”, organizat în luna iunie de Clubul Inner Wheel Iași. Evenimentul a reunit oameni care au ales să susțină o cauză socială și să transforme participarea la o seară culturală într-un sprijin real pentru persoanele vârstnice.

„Poveștile Iei” a fost o seară dedicată Sânzienelor, portului național și tradițiilor păstrate de-a lungul generațiilor. Evenimentul a fost găzduit în spațiul Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași, iar fondurile strânse cu ajutorul participanților au fost direcționate către amenajarea curții Centrului Social Podu Iloaiei.

Contribuțiile celor prezenți s-au transformat în pavele, bănci și un mic foișor, elemente simple, dar importante pentru oamenii care își petrec o mare parte din timp în cadrul centrului.

Un spațiu pentru întâlniri, aer liber și seri de vară

Noul spațiu le va permite seniorilor să petreacă mai mult timp în aer liber, într-un loc amenajat, accesibil și protejat de soare. Foișorul va putea fi folosit în zilele călduroase, iar băncile vor oferi un loc pentru conversații, întâlniri și momente de liniște.

Aleile pavate fac spațiul mai ușor de folosit, inclusiv de către persoanele care se deplasează cu dificultate. Amenajarea nu înseamnă doar mobilier exterior, ci și crearea unui punct de întâlnire pentru beneficiarii centrului.

Pentru oamenii în vârstă, posibilitatea de a ieși în curte, de a sta de vorbă și de a urmări schimbarea anotimpurilor poate avea o importanță deosebită. Un spațiu exterior îngrijit încurajează socializarea și reduce izolarea, mai ales în lunile de vară, când activitățile se pot muta în aer liber.

O seară dedicată tradițiilor a lăsat în urmă un bine durabil

Prin proiectul de la Podu Iloaiei, Clubul Inner Wheel Iași a legat o manifestare culturală de o nevoie concretă a comunității. Ia, Sânzienele și tradițiile românești nu au fost doar tema unei seri, ci punctul de plecare al unei acțiuni caritabile cu un rezultat vizibil.

Participanții la „Poveștile Iei” au contribuit, prin prezența și sprijinul lor, la realizarea unui loc care va putea fi folosit zi de zi de seniorii centrului.

Amenajarea demonstrează că proiectele caritabile pot produce schimbări clare atunci când fondurile strânse sunt direcționate către nevoi bine identificate. În acest caz, generozitatea celor care au participat la evenimentul din iunie s-a transformat într-un foișor, în bănci, alei și seri mai frumoase pentru vârstnicii din Podu Iloaiei. Maura ANGHEL