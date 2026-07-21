* un angajat plătit cu salariul minim costă firma cu peste 283 de lei mai mult în fiecare lună * pentru o terasă cu zece oameni, factura suplimentară trece de 34.000 de lei pe an, în timp ce 15 companii ieșene din industria ospitalității estimează deja pierderi cumulate de 950.000 de lei în 2026

Majorarea salariului minim lasă aproximativ 125 de lei în plus în buzunarul angajatului, dar mai mult decât dublează această diferență în contabilitatea firmei. La Iași, creșterea lovește crunt restaurantele și terasele.

Un angajat costă firma cu 283 de lei mai mult

De la 1 iulie 2026, salariul minim brut a crescut de la 4.050 la 4.325 de lei, cu 275 de lei, echivalentul unei majorări de 6,8%. Hotărârea Guvernului stabilește și un tarif minim de 25,949 lei pe oră, pentru o medie de 166,667 ore lucrate lunar. Pragul se aplică fără sporuri și alte adaosuri și îi include și pe angajații din agricultură și industria alimentară. Salariatul primește net aproximativ 2.699 de lei, cu 125 de lei mai mult decât înainte. Creșterea din buzunar este limitată de reducerea sumei netaxabile de la 300 la 200 de lei. Pentru firmă, costul unui contract plătit la minim urcă de la aproximativ 4.134 la aproape 4.418 lei lunar. Diferența este de 283,44 lei pentru fiecare angajat.

HOTRECC Iași: 15 companii ar putea pierde 950.000 de lei

Unul dintre cele mai puternice avertismente vine de la Consiliul Regional al Ospitalității Iași – HOTRECC Iași. Organizația patronală a analizat datele financiare furnizate voluntar de 15 companii locale din industria ospitalității, urmărind perioada 2018–2026. Veniturile cumulate ale firmelor analizate au crescut de la 78,1 milioane de lei în 2018 la peste 166,6 milioane de lei în 2023. În același an, profitul s-a redus însă cu 75% față de 2022. Marja cumulată ar fi coborât sub 1% în 2025, iar pentru 2026 organizația estimează o pierdere de aproximativ 950.000 de lei și o marjă negativă de 0,8%.

Cifra de 950.000 de lei nu reprezintă o pierdere deja înregistrată, ci o estimare pentru întregul an 2026, formulată de organizația patronală pe baza datelor celor 15 participanți.

Numele companiilor, situațiile financiare individuale și metodologia detaliată de proiecție nu au fost făcute publice. Datele trebuie, prin urmare, prezentate drept concluziile HOTRECC Iași, nu drept o analiză independentă a întregii piețe.

HOTRECC afirmă că reprezintă 131 de companii, cu peste 4.100 de angajați, adică aproximativ 68% din forța de muncă a industriei HoReCa din județ. Organizația nu a precizat însă câți dintre acești angajați sunt plătiți exact cu salariul minim.

Un milion de lei încasări, numai 30.000 de lei profit

Analiza patronatului include și simularea unui restaurant care rulează un milion de lei pe an.

Din această sumă, aproximativ 170.000 de lei reprezintă TVA, 350.000 de lei sunt cheltuielile cu personalul, 300.000 de lei merg către materiile prime, iar 150.000 de lei acoperă chiria, energia, autorizațiile, mentenanța și celelalte costuri.

După consumarea a 970.000 de lei, restaurantul rămâne cu numai 30.000 de lei, adică o marjă de 3%.

Dacă localul are zece angajați ale căror contracte trebuie majorate de la 4.050 la 4.325 de lei, cheltuiala suplimentară anualizată ajunge la aproximativ 34.000 de lei. Doar creșterea costului salarial ar putea depăși profitul din scenariul prezentat de HOTRECC.

În realitate, majorarea se aplică numai pentru lunile iulie–decembrie din 2026, ceea ce înseamnă un impact de aproximativ 17.000 de lei în acest an pentru zece contracte. Din 2027, efectul se va vedea în toate cele 12 luni.

Terasele nu mai pot scumpi fără să piardă clienți

Localurile au încercat deja să compenseze scumpirea ingredientelor, energiei și taxelor prin modificarea meniurilor și creșterea prețurilor. HOTRECC susține însă că această soluție se apropie de limită.

Potrivit analizei, consumatorii ies mai rar, cheltuiesc mai prudent și aleg produse mai ieftine. O nouă scumpire poate crește valoarea unei note de plată, dar poate reduce numărul clienților și al comenzilor.

Dan DIMA