* Ioana Iasmina Huțupașu, absolventă a Colegiului Național Iași, a urcat pe podiumul Olimpiadei Internaționale de Biologie, desfășurată în Lituania * ea a concurat cu aproximativ 300 de tineri din 78 de țări

Ioana Iasmina Huțupașu, absolventă a Colegiului Național Iași, a obținut medalia de bronz la cea de-a 37-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Biologie – IBO 2026. Competiția s-a desfășurat în perioada 12–19 iulie, la Universitatea din Vilnius, în Lituania, și a reunit aproximativ 300 dintre cei mai buni tineri biologi din 78 de țări. Participanții au susținut probe teoretice de nivel avansat și teste practice complexe de laborator, prin care le-au fost evaluate cunoștințele, capacitatea de observație, precizia și abilitățile experimentale.

România a obținut patru distincții la Vilnius

Echipa României a încheiat competiția cu o medalie de argint, două medalii de bronz și un premiu special. Rezultatul vine după un parcurs construit prin ani de pregătire și participări la etapele naționale ale Olimpiadei de Biologie. În aprilie 2026, Iasmina Huțupașu, elevă în clasa a XII-a, a obținut Premiul al II-lea la etapa națională și s-a calificat în lotul lărgit al României. Ulterior, a trecut selecțiile pentru lotul restrâns format din cei patru reprezentanți ai țării la competiția internațională.

Înaintea plecării la Vilnius, Iasmina povestea că pasiunea sa pentru biologie s-a conturat în clasa a IX-a, când a participat pentru prima dată la olimpiadă. În clasa a X-a nu a reușit să intre în lotul lărgit, însă experiența a motivat-o să continue. Un an mai târziu, pregătirea alături de profesori universitari și contactul cu fiziologia animală i-au schimbat perspectiva asupra acestei discipline.

Tânăra explica faptul că pregătirea pentru lot presupunea studierea geneticii, ecologiei, microbiologiei, biochimiei, fiziologiei și a biologiei moleculare, dar și rezolvarea unor probleme bazate pe raționament și gândire critică. Testul pentru selecția lotului restrâns a durat trei ore, iar subiectul a avut 55 de pagini.

Iasmina recunoștea că, în perioadele de pregătire, începea studiul dimineața și continua aproape întreaga zi, cu pauze, dar fără să considere această muncă o povară: „Pentru mine, era o oportunitate”.

Performanță construită alături de profesoara Ioana Bohotineanu

Pregătirea elevei a fost coordonată de profesoara Ioana Bohotineanu, care i-a fost mentor pe parcursul anilor de liceu. Munca susținută, disciplina și pasiunea pentru biologie au transformat colaborarea dintre elevă și profesoară într-un rezultat internațional important pentru școala ieșeană.

Profesoara explica, înaintea competiției, că performanța internațională presupune experiență acumulată în toți anii de liceu, studiu individual intens și numeroase ore petrecute atât în laboratorul școlii, cât și în laboratoarele universităților. La acestea se adaugă sprijinul familiei și al instituției de învățământ.

Ioana Bohotineanu arăta că Iasmina nu este un elev care învață mecanic, punctele sale forte fiind interpretarea, analiza, problematizarea și gândirea critică: „Curiozitatea și disciplina cu care lucrează, alături de pasiune, s-au împletit atât de bine în acest rezultat”.

Profesoara considera că inclusiv nereușita din clasa a X-a a avut un rol important în evoluția elevei, deoarece anii de studiu, efortul constant și dorința de a continua, indiferent de rezultat, au pregătit performanța obținută ulterior.

Iașul revine pe podiumul internațional al biologiei

Medalia obținută la Vilnius confirmă tradiția de performanță a Colegiului Național Iași și valoarea pregătirii oferite elevilor pasionați de științe. Potrivit profesoarei Ioana Bohotineanu, Iașul nu mai avusese de aproximativ 12 ani un reprezentant la Olimpiada Internațională de Biologie. Precedenta sa elevă calificată la această competiție, Teodora Alexandra Constantin, obținuse, de asemenea, o medalie de bronz, la ediția organizată în Bali, Indonezia.

Iasmina Huțupașu și-a ales deja viitorul drum profesional. Absolventa Colegiului Național Iași va urma Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, unde a fost admisă pe baza rezultatelor obținute la olimpiade. Tânăra își dorește să combine medicina cu activitatea de cercetare, domeniu spre care ar vrea să se îndrepte în paralel cu studiile universitare.

Pentru Ioana Iasmina Huțupașu, bronzul internațional încheie anii de liceu cu una dintre cele mai importante distincții care pot fi obținute de un elev pasionat de biologie.

Maura ANGHEL