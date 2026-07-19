* asociațiile și inițiativele civice din Iași își caută partenerii de care au nevoie pentru a-și continua proiectele * reprezentanți ai organizațiilor, companiilor, voluntarilor și profesioniștilor independenți se întâlnesc pe 21 iulie, la ZBOR Hub Iași

Pentru multe organizații, problema nu este lipsa ideilor, ci lipsa resurselor necesare pentru a le transforma în proiecte constante. Un atelier pentru copii, o campanie socială, un program destinat persoanelor vulnerabile sau o acțiune de mediu presupun bani, specialiști, promovare, transport, materiale și timp. Un studiu al Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile arată că 69% dintre membrii, angajații și voluntarii consultați consideră bugetul insuficient una dintre principalele dificultăți întâlnite în implementarea proiectelor. Alte 61 de procente indică lipsa resursei umane.

Granturile pot finanța activități pentru câteva luni, dar nu rezolvă întotdeauna cheltuielile permanente ale unei organizații. Chiriile, contabilitatea, salariile, comunicarea și administrarea trebuie susținute și în perioadele în care nu există un proiect finanțat.

În 2026, programul Start ONG pune la dispoziție 600.000 de euro pentru organizații mici, unități de învățământ și inițiative locale. Sunt programate zece apeluri între lunile aprilie și decembrie, însă accesul la o asemenea finanțare presupune competiție la nivel național.

Există și un public dispus să se apropie de asemenea proiecte. Barometrul Opiniilor despre Societatea Civilă 2025 arată că 66% dintre români au interacționat într-o formă sau alta cu un ONG. Tinerii cu vârste între 18 și 29 de ani au cel mai ridicat nivel de încredere în organizațiile neguvernamentale, respectiv 57%.

Firmele locale pot oferi mai mult decât sponsorizări

Urmărin acest idei, pe 21 iulie va avea loc un eveniment național, în care este inclus și Iașul. Este vorba despre NGOs Night Out, care va avea loc de la ora 19:00, la ZBOR Hub Iași. Întâlnirea este dedicată ONG-urilor, inițiativelor civice, companiilor, profesioniștilor, freelancerilor, creatorilor de conținut și ieșenilor interesați de voluntariat. Participanții sunt invitați să discute direct despre proiectele locale, resursele disponibile și colaborările care ar putea fi construite. Ediția din acest an este organizată simultan în 12 orașe din România și ar urma să reunească, la nivel național, peste 1.000 de participanți. NGOs Night Out a ajuns la cea de-a patra ediție și este organizat de AmpliFY ONG.

La Iași, întâlnirea este construită împreună cu Emma Stratulat și Raluca Mitroi-Luncanu, reprezentanta Asociației Save Our Paws.

Maura ANGHEL