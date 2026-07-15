* rețeaua de învățământ ieșeană are aproape 3.400 de norme pentru personalul didactic auxiliar și administrativ * școlile vor putea organiza concursuri pentru secretari, contabili, informaticieni, bibliotecari, administratori, îngrijitori, paznici și muncitori

Școlile și grădinițele de stat din județul Iași vor putea relua angajările pentru posturile fără de care activitatea zilnică a unei unități de învățământ devine aproape imposibilă. Măsura vine înaintea pregătirilor pentru anul școlar 2026–2027 și le permite conducerilor unităților de învățământ să acopere posturile rămase libere prin pensionări, demisii, încetarea contractelor sau reorganizarea activității. Angajarea nu se face însă automat: fiecare post trebuie să fie vacant, să figureze în statul de funcții și să aibă finanțarea necesară.

Aproape 3.400 de norme în învățământul ieșean

La nivelul județului Iași, personalul didactic auxiliar și administrativ reprezintă mai mult de un sfert din întreaga schemă de personal a învățământului preuniversitar.

Cea mai recentă centralizare completă a Inspectoratului Școlar Județean Iași indică 1.066 de norme pentru personalul didactic auxiliar și 2.318,5 norme pentru personalul administrativ și de întreținere, denumit anterior personal nedidactic.

În total, este vorba despre 3.384,5 norme, din cele 12.814 existente în sistemul preuniversitar ieșean. Dintre acestea, 2.276,5 norme administrative și 949,5 norme auxiliare erau finanțate prin bugetele consiliilor locale, celelalte fiind susținute de Consiliul Județean sau de Ministerul Educației.

Chiar ISJ Iași sublinia, în analiza privind resursele umane, că desfășurarea unui proces educațional de calitate presupune angajarea unui număr corespunzător de salariați auxiliari și administrativi, în funcție de nevoile unităților și de reglementările în vigoare.

Posturile pot fi scoase din nou la concurs

Angajările în sectorul public au fost blocate, ca regulă generală, pentru anul 2026. În primăvară fusese introdusă o excepție pentru posturile didactice de predare, astfel încât școlile să poată asigura profesorii necesari pentru anul școlar următor.

Secretarii, contabilii, informaticienii, bibliotecarii și personalul administrativ nu erau însă incluși în întreaga derogare.

În categoria personalului administrativ intră îngrijitorii, paznicii, portarii, muncitorii de întreținere, fochiștii, bucătarii și ceilalți salariați care se ocupă de curățenie, securitate, încălzire, hrană și întreținerea clădirilor.

În lipsa lor, directorii și profesorii ajung frecvent să preia activități administrative care nu fac parte din munca de la clasă.

Unitățile vor trebui să publice separat anunțurile, condițiile de studii, vechimea solicitată, probele, bibliografia și calendarul concursului. Deblocarea legală nu transformă toate posturile existente în locuri disponibile, dar le oferă școlilor posibilitatea de a ocupa funcțiile rămase libere înainte de începerea anului școlar 2026–2027.

Clara DIMA