Consultații gratuite și screening la IRO Iași, din iulie

* Institutul Regional de Oncologie Iași a publicat programul de consultații valabil din această lună pentru Ambulatoriul Integrat și pentru Centrul de Screening și Diagnostic în Boli Oncologice

Pacienții care ajung la Institutul Regional de Oncologie Iași trebuie să verifice, înainte de prezentarea la spital, noul program de consultații publicat de unitatea medicală. Programul este valabil de la 1 iulie 2026 și include atât Ambulatoriul Integrat al IRO, cât și Centrul de Screening și Diagnostic în Boli Oncologice, din strada Sărăriei nr. 177 A.

Program nou în Ambulatoriul Integrat al IRO Iași

În Ambulatoriul Integrat sunt trecute consultații pentru mai multe specialități, între care oncologie medicală, cardiologie, chirurgie generală, obstetrică-ginecologie, chirurgie toracică, chirurgie plastică, gastroenterologie, hematologie, ORL, pneumologie, radioterapie, urologie, psihologie medicală, recuperare medicală și îngrijiri paliative.

Pentru pacienți, programul nu este doar o listă administrativă, ci un instrument necesar pentru a evita drumurile inutile, întârzierile sau prezentarea la un cabinet în afara intervalului de consultații. IRO precizează în program inclusiv locația cabinetelor, multe dintre acestea fiind la parter sau la etaj, în zona ambulatoriului.

Centrul de Screening funcționează pe strada Sărăriei

Program separat este publicat pentru Centrul de Screening și Diagnostic în Boli Oncologice, aflat în strada Sărăriei nr. 177 A. Centrul este deschis de luni până vineri, între orele 7.00 și 20.00, iar în zilele libere legale este închis. Programul individual al fiecărui cabinet este afișat pe ușă.

La Centrul de Screening apar consultații pentru specialități precum chirurgie generală, chirurgie toracică, chirurgie plastică, dermatologie, medicină internă, cardiologie, nefrologie, obstetrică-ginecologie, urologie, gastroenterologie, endocrinologie, pneumologie, neurologie și recuperare medicală. Există și cabinet pentru cazuri noi de oncologie, cu program afișat în documentul publicat de institut.

Centrul de Screening se efectuează consultații, investigații și analize medicale gratuit, în baza biletelor de trimitere, pentru persoanele asigurate, decontarea fiind făcută prin contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate.

Programări online pentru ecografii mamare și mamografii

O informație importantă pentru paciente vizează investigațiile senologice. IRO Iași a anunțat că, din iunie 2026, programările pentru ecografii mamare și mamografii se fac exclusiv online, prin secțiunea „Programare pacient” de pe site-ul institutului. Investigațiile sunt realizate în limita locurilor disponibile și cu respectarea protocoalelor medicale în vigoare.

Pacientele trebuie să aibă documentele necesare, între care bilet de trimitere valabil, carte de identitate, card de sănătate sau adeverință de asigurat și dovada calității de asigurat. Pentru mulți pacienți din Iași și din regiunea Moldovei, aceste detalii pot face diferența între o programare reușită și un drum amânat.