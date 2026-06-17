Peste 4.100 de femei cu cancer mamar se află în evidența Institutului Regional de Oncologie Iași. Din iunie, solicitările pentru mamografii și ecografii mamare sunt primite numai prin platforma online.

Începând din iunie 2026, pacientele care au nevoie de o mamografie sau de o ecografie mamară la Institutul Regional de Oncologie Iași trebuie să folosească platforma electronică a unității medicale.

Instituția a anunțat că programările pentru investigațiile senologice sunt acceptate exclusiv online, prin secțiunea „Programare pacient” disponibilă pe site-ul IRO. Investigațiile sunt efectuate în limita locurilor libere și cu respectarea protocoalelor medicale.

Măsura vizează atât pacientele aflate deja în evidența institutului, cât și femeile care nu au mai fost consultate sau tratate la IRO Iași. În platformă, acestea trebuie să selecteze specialitatea Radiologie și Imagistică Medicală, apoi tipul investigației solicitate.

Pentru ecografia mamară există variante separate în funcție de intervalul zilei, iar pentru mamografie trebuie selectată opțiunea destinată acestei proceduri.

Peste 4.100 de femei cu cancer mamar sunt în evidența IRO

Schimbarea intervine în condițiile în care cancerul de sân reprezintă afecțiunea oncologică cu cel mai mare număr de paciente aflate în evidența institutului.

La 31 decembrie 2025, IRO Iași avea în evidență și tratament 4.138 de femei diagnosticate cu neoplasm mamar. Dintre acestea, 2.946 proveneau din mediul urban, iar 1.192 din mediul rural.

Pe parcursul anului 2025 au fost luate în evidență 119 cazuri noi de cancer de sân. Dintre pacientele nou înregistrate, 75 proveneau din orașe, iar 44 din comune și sate.

În total, institutul avea la finalul anului trecut 18.495 de bolnavi cu diferite forme de cancer, dintre care 11.075 erau femei. Cancerul mamar se afla înaintea cancerului colorectal, pentru care erau în evidență 3.252 de pacienți, și a cancerului de prostată, cu 1.875 de cazuri.

Sistemul online poate fi dificil pentru pacientele vulnerabile

Digitalizarea programărilor poate reduce presiunea asupra liniilor telefonice, însă eliminarea completă a variantei telefonice poate crea probleme pentru femeile care nu folosesc internetul.

O dificultate aparte poate apărea în cazul pacientelor în vârstă, al celor care nu au telefon inteligent sau al femeilor din mediul rural care nu dispun de o conexiune stabilă. Aproape 29% dintre pacientele cu cancer mamar aflate în evidența IRO Iași provin din mediul rural.

Institutul nu a prezentat, odată cu anunțarea noii proceduri, date despre numărul persoanelor care nu se pot programa singure și nici despre existența unui serviciu dedicat asistării lor la completarea formularului.

În aceste situații, pacientele vor avea nevoie de sprijinul familiei, al medicului de familie sau al unei alte persoane care poate accesa platforma și finaliza procedura electronică.

Clara DIMA