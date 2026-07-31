Ieșenii vor merge mai rar la medic

* CNAS schimbă regulile jocului: consultații mai lungi, rețete pe trei luni și mai puțină birocrație * Sistemul public de sănătate se pregătește pentru una dintre cele mai ample reforme din ultimii ani. Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a pus pe masa dezbaterii un pachet amplu de modificări ale Contractului-cadru, iar dacă acestea vor intra în vigoare, milioane de pacienți vor merge mai rar la medic pentru rețete, vor beneficia de consultații mai lungi și vor avea acces la rezultate medicale direct pe telefon sau calculator.

Practic, CNAS încearcă să mute sistemul medical din era hârtiilor și a cozilor interminabile într-o etapă în care timpul medicului este folosit pentru pacient, nu pentru birocrație.

Consultațiile se lungesc. Medicul va avea mai mult timp pentru fiecare pacient

Una dintre cele mai importante schimbări îi privește pe pacienții care ajung în ambulatoriul de specialitate.

Consultațiile de pediatrie, medicină internă, geriatrie și genetică medicală vor avea o durată de 20 de minute, față de timpul actual, pentru ca medicii să poată face evaluări mai complete și să acorde atenția necesară fiecărui caz.

În paralel, cabinetele de specialitate vor avea mai multă flexibilitate în organizarea programului. Programul minim de funcționare ar urma să fie redus de la 35 la 17,5 ore pe săptămână și de la cinci la trei zile lucrătoare, măsură prin care CNAS speră să păstreze deschise cabinetele din zonele unde lipsa medicilor a devenit cronică.

Vești excelente pentru bolnavii cronici: mai puține drumuri la cabinet

Una dintre cele mai așteptate modificări îi vizează pe pacienții cu afecțiuni cronice stabile.

Aceștia vor putea primi rețete pentru medicamentele aflate în contractele cost-volum pentru 90-92 de zile, medicamentele urmând să fie eliberate fracționat, lunar.

Pentru sute de mii de bolnavi, schimbarea înseamnă mai puține deplasări la cabinet, mai puține drumuri la medic și o continuitate mai bună a tratamentului.

Totodată, trecerea de la medicamentele biologice originale la variantele biosimilare va trebui realizată în maximum trei luni, față de termenul actual de un an, ceea ce poate reduce semnificativ costurile sistemului fără a afecta calitatea tratamentelor.

Sprijin pentru medicii de familie și servicii preventive extinse

CNAS încearcă să rezolve și una dintre problemele care apăreau frecvent în perioadele de concedii.

Medicii de familie care preiau temporar pacienții colegilor aflați în concediu vor putea deconta consultațiile acordate peste plafonul obișnuit, astfel încât pacienții să nu rămână fără acces la servicii medicale.

În același timp, consultațiile preventive vor deveni mai complexe.

Determinarea colesterolului HDL va fi inclusă în evaluarea riscului cardiovascular, vor fi actualizate regulile privind diagnosticul bolii cronice de rinichi și vor fi clarificate procedurile de monitorizare a testării HPV în programele de screening pentru cancerul de col uterin.

Adio CD-uri și dosare cu hârtii

Poate cea mai vizibilă schimbare pentru pacienți este digitalizarea.

Rezultatele analizelor și investigațiilor imagistice vor trebui comunicate în cel mult trei zile lucrătoare, iar laboratoarele vor avea obligația să le pună la dispoziție prin platforme electronice securizate.

Dispar treptat CD-urile și buletinele tipărite, iar sistemul creează inclusiv cadrul pentru dezvoltarea serviciilor de teleradiologie.

În plus, biletele de trimitere, rețetele, scrisorile medicale, recomandările pentru dispozitive medicale și alte formulare vor exista exclusiv în format electronic.

Spitalele vor fi finanțate după rezultate, nu după numărul de paturi

O schimbare majoră este pregătită și pentru spitale.

CNAS propune renunțarea la vechiul sistem în care se contractau paturi și trecerea la finanțarea în funcție de numărul cazurilor rezolvate.

Numărul cazurilor contractate va fi stabilit în funcție de adresabilitatea și capacitatea reală a fiecărui spital.

Mai mult, unitățile sanitare vor fi obligate să publice indicatorii de performanță managerială, iar un fond special de risc, reprezentând 5% din bugetul destinat spitalelor, va putea fi utilizat pentru situații neprevăzute apărute în timpul derulării contractelor.

Pachetul de servicii în regim de spitalizare de zi va fi extins cu proceduri noi, inclusiv pentru monitorizarea hipertensiunii pulmonare, administrarea unor terapii biologice și tratamente stomatologice cu sedare pentru copiii sub șapte ani.

În același timp, vor fi reduse termenele de înlocuire pentru anumite dispozitive medicale, precum nebulizatoarele sau echipamentele utilizate în tratamentul limfedemului, iar condițiile de acordare a unor proteze și dispozitive vor fi actualizate.

Toamna digitalizării în sănătate

Pachetul de modificări pregătit de CNAS culminează cu lansarea, în această toamnă, a portalului „e-Sănătatea Mea”, platformă care va integra inclusiv o aplicație pentru programările pacienților.

Dacă proiectele vor fi adoptate în forma propusă, sistemul medical românesc va face unul dintre cei mai importanți pași din ultimii ani spre digitalizare, reducerea birocrației și creșterea accesului pacienților la servicii medicale, într-o reformă care promite să schimbe modul în care milioane de români interacționează cu sănătatea publică. Nicoleta ZANCU