Noi exproprieri de urgență pe Autostrada A7 împing inaugurarea spre 2027!

Lovitură uriașă pentru unul dintre cele mai așteptate proiecte de infrastructură din România! Când românii se pregăteau să circule pe noile loturi ale Autostrăzii A7 Bacău – Pașcani, Ministerul Transporturilor vine cu o veste care schimbă complet calendarul: aproape 40.000 de metri pătrați trebuie expropriați de urgență, iar lucrările riscă să fie amânate până în 2027.

Ceea ce trebuia să fie o autostradă aproape gata scoate acum la iveală probleme incredibile de proiectare și birocrație.

Autostrada care trebuia deschisă ajunge din nou la... exproprieri

Într-o mișcare surprinzătoare, Ministerul Transporturilor a lansat în dezbatere publică două hotărâri de Guvern pentru exproprieri suplimentare pe loturile 2 și 3 ale Autostrăzii Bacău – Pașcani.

Este vorba despre aproape 40.000 de metri pătrați de teren care nu au fost incluși în documentația inițială, deși proiectul se află deja într-un stadiu avansat de execuție.

Practic, cu doar câteva luni înainte de termenul estimat pentru inaugurare, autoritățile descoperă că mai au nevoie de sute de proprietăți și terenuri fără de care autostrada nu poate fi terminată.

Sute de proprietari, din nou afectați

Pe lotul 2, dintre Trifești și Gherăești, sunt necesare 16.621 mp de teren, 407 proprietăți private, terenuri din Trifești, Horia, Dulcești, Cordun, Săbăoani și Gherăești.

Pentru lotul 3, Mircești - Pașcani, 22.075 mp, 211 proprietăți private, terenuri din Mircești, Hălăucești, Mogoșești-Siret, Stolniceni-Prăjescu și Pașcani.

La acestea se adaugă terenuri aparținând statului și administrațiilor locale.

Surse apropiate proiectului explică faptul că noile exproprieri sunt necesare pentru relocarea unor stâlpi Transelectrica, construirea rampelor pasajelor, realizarea drumurilor colectoare.

Toate aceste lucrări nu au fost prevăzute în proiectul tehnic inițial realizat înainte de licitație.

Cu alte cuvinte, constructorii au ajuns aproape de final și au descoperit că lipsesc terenurile necesare pentru terminarea unor elemente esențiale ale autostrăzii.

Verdictul: inaugurarea se mută în 2027

După cum cotidianul Evenimentul a scris de mai multe ori în ultima vreme, secretarul de stat Horațiu Cosma a recunoscut că lotul Mircești - Pașcani ar putea fi finalizat abia în 2027.

Constructorul a solicitat prelungiri consistente ale termenului contractual, iar Ministerul Transporturilor admite că va accepta o extensie, chiar dacă una limitată, până în prima parte a anului viitor.

Pentru șoferii care așteaptă de ani de zile Autostrada Moldovei, vestea este una extrem de amară.

Autostrada Bacău – Pașcani, cu o lungime totală de 77,4 kilometri, este una dintre cele mai importante investiții rutiere din regiune și reprezintă o verigă esențială a Autostrăzii Moldovei A7.

Însă noile exproprieri demonstrează că, în ciuda mobilizării constructorilor pe șantier, proiectul continuă să fie blocat de erori administrative și modificări făcute pe ultima sută de metri.

În loc de panglici tăiate și trafic deschis, Autostrada Moldovei ajunge din nou în faza... exproprierilor. Iar pentru mii de șoferi din Moldova, drumul spre o autostradă complet funcțională pare să se prelungească încă un an.

Daniel BACIU