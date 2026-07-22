* rețelele electrice ale Pavilionului Pediatrie și Blocului Medico-Chirurgical vor fi modernizate * investițiile includ transformatoare noi, cabluri subterane și un grup electrogen de mare putere

Spitalul Județean de Urgență Bacău investește aproape 7 milioane de lei în modernizarea infrastructurii electrice a două dintre cele mai importante clădiri medicale. Lucrările sunt necesare pentru reducerea riscului de întrerupere a alimentării cu energie și pentru instalarea, în viitor, a unor echipamente medicale performante.

Rețeaua electrică a Pavilionului Pediatrie va fi extinsă

Primul proiect vizează Pavilionul Pediatrie al Spitalului Județean de Urgență Bacău, unde vor fi modernizate și extinse instalațiile electrice care deservesc corpurile A și B.

În aceste clădiri funcționează Secția Pediatrie, Ambulatoriul Integrat de Pediatrie și Compartimentul de Recuperare Pediatrică, structuri în care continuitatea alimentării cu energie electrică este esențială pentru siguranța pacienților și funcționarea aparaturii medicale.

Investiția presupune construirea unui nou punct de transformare, înlocuirea transformatoarelor existente și schimbarea rețelelor electrice subterane pe trasee de câteva sute de metri.

Va fi instalat și un grup electrogen cu o putere de 1.000 kVA, care va putea asigura alimentarea cu energie electrică în cazul unor avarii sau al întreruperii furnizării din rețeaua publică.

Investiția pregătește viitorul centru pentru copiii grav bolnavi

Noua infrastructură electrică nu va deservi doar clădirile actuale. Rețeaua este dimensionată și pentru alimentarea viitorului Centru de Îngrijiri Paliative și Recuperare Pediatrică.

Prin acest proiect, conducerea SJU Bacău intenționează să extindă serviciile medicale destinate copiilor cu afecțiuni grave sau complexe, care au nevoie de tratamente de recuperare și îngrijire pe termen lung.

Capacitatea mai mare a rețelei electrice va permite utilizarea unor instalații și echipamente medicale suplimentare, fără riscul suprasolicitării infrastructurii existente.

Punct de transformare nou la Blocul Medico-Chirurgical

Un al doilea proiect este derulat la Blocul Medico-Chirurgical, una dintre cele mai importante structuri ale Spitalului Județean de Urgență Bacău.

Aici va fi construit un nou punct de transformare, destinat creșterii siguranței alimentării cu energie electrică și susținerii consumului ridicat generat de activitatea medicală.

Noua infrastructură va putea acoperi atât necesarul actual al secțiilor, cât și consumul produs de viitoarele dotări ale spitalului.

Rețeaua va permite instalarea unor echipamente imagistice și radiologice de ultimă generație, necesare pentru investigații, diagnosticarea rapidă a bolilor și aplicarea unor tratamente moderne.

Cele două investiții, cu o valoare totală de aproape 7 milioane de lei, urmăresc să reducă riscul unor avarii electrice în secțiile esențiale și să pregătească Spitalul Județean de Urgență Bacău pentru noi servicii și echipamente medicale.

Mihai VANCEA