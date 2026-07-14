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Pagina principală Moldova Fotbalul ieșean, la pământ! După falimentul lui Poli, apare un „Frankenstein” fotbalistic

Fotbalul ieșean, la pământ! După falimentul lui Poli, apare un „Frankenstein” fotbalistic

Fotbalul ieșean, la pământ! După falimentul lui Poli, apare un „Frankenstein” fotbalistic

Fotbalul ieșean riscă să-și piardă identitatea în numele unei soluții de avarie. După falimentul iminent al Politehnicii Iași, Primăria propune un nou experiment: fuziunea dintre CSM Iași 2020 și echipa de Liga a III-a a Universității pentru Științele Vieții - ACS USV Iași. Rezultatul? Un club cu un nume aproape imposibil de rostit – CS USV CSM Iași 2020 - care ar urma să ocupe locul USV în Liga a III-a și să fie prezentat drept „noul fotbal al Iașului”.

Dar poate fi cumpărată identitatea unui club cu un vot în Consiliul Local? Poate fi înlocuită o istorie de peste opt decenii cu o siglă nouă, un nume birocratic și un loc primit prin asociere? Pentru mulți suporteri, răspunsul este categoric: nu. Mai bine o Politehnica Iași renăscută din Liga a V-a, cu identitate, suporteri și tradiție, decât o construcție administrativă fără rădăcini, împinsă artificial în Liga a III-a.

Ironia este uriașă. După ani întregi în care s-au promis performanță și stabilitate, Iașul ajunge să piardă echipa istorică, iar soluția găsită este un nou club finanțat din bani publici, cu un buget de peste 10,7 milioane de lei, care încearcă să preia locul altei formații. Nu este o promovare câștigată pe teren, ci o mutare administrativă menită să mascheze un eșec de proporții.

Mai grav este că prețul acestei operațiuni îl vor plăti și copiii

Juniorii Politehnicii vor fi mutați la CSM Iași 2020, iar echipele de elită vor dispărea, urmând să joace doar la nivel județean. În timp ce alte orașe investesc în academii și formează generații pentru viitor, Iașul pierde ani întregi de muncă și renunță la propria pepinieră.

Marți, Consiliul Local va decide dacă orașul pornește pe acest drum. Dincolo de voturi și hârtii, rămâne o mare controversă: contează mai mult pentru Iași o promovare obținută prin artificii administrative sau renașterea adevăratei Politehnici, chiar dacă aceasta ar însemna să o ia de la zero? Pentru mulți iubitori ai fotbalului, răspunsul este limpede: mai bine Poli Iași în Liga a V-a, cu istorie și suflet, decât un club artificial în Liga a III-a, fără identitate și fără emoția pe care a construit-o Copoul în zeci de ani. Daniel LEONTE

 

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